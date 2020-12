Împodobirea bradului, o tradiție păstrată de sute de ani. Istoria primului pom de Crăciun

Suntem convinși că fiecare om nu are doar dreptul la viață, ci că viața trebuie protejată și perpetuată, făcând tot ceea ce depinde de noi pentru asta. Acesta este crezul suprem cu care am pornit la drum, într-o perioadă mai dificilă decât și-ar fi putut imagina cineva cu doar un an în urmă.

Astăzi, ne bucurăm că putem aduce veștile bune pe care foarte mulți dintre locuitorii județului Alba, și nu numai, le așteptau și le merită.

La jumătatea anului viitor în Cealaltă Capitală, Alba Iulia, va fi inaugurat unul din cele mai mari campusuri de oncologie din România.

Ne-am deschis inimile și am pornit pe drumul greu, sinuos, dar frumos, al creației. Construim de la zero, aici, la Alba Iulia, în inima țării, unul dintre cele mai moderne și înalt specializate centre medicale din Transilvania. Investiția este exclusiv privată, fiind o colaborare între trei companii: Amethyst, Phoenix si Oncogyn. Un loc în care valoarea medicală se va împleti cu tehnica medicală de ultimă generație.

Dotările inițiale vor consta în aparatură de radioterapie şi imagistică, pentru a asigura servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. Campusul va dispune de două acceleratoare liniare pentru radioterapie, un aparat RMN de 3 Tesla, cel mai performant din Transilvania, un tomograf, radiologie digitală, mamograf digital cu tomosinteză, ecografie și cabinete de consultații pentru mai mult de 8 specialități medicale.

De asemenea, campusul va dispune de o echipă medicală de excepție, specialiști cu zeci de ani de cariere medicale și de cercetare, atât din țară, cât și din străinătate.

Este o veste foarte bună pentru toţi pacienţii oncologici, care vor beneficia un management multidisciplinar performant, fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze la Cluj Napoca, Târgu Mureș sau Sibiu.

Lupta pentru viață și speranța vor fi mult mai aproape de tine, în Alba Iulia.