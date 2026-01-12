INCENDIU în comuna Poșaga. Focul a cuprins o locuință din satul Orăști. Au intervenit pompieri din Alba și Cluj

Pompieri din Alba și Cluj au intervenit în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Poșaga.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Orăști, comuna Poșaga.

Incendiul a izbucnit la o locuință, pe o suprafață de circa 100 mp.

Pompierii din Alba au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Pentru stingerea focului a intervenit și o autospecială de stingere cu apă și spumă de la ISU Cluj.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News