Eveniment

INCENDIU în comuna Poșaga. Focul a cuprins o locuință din satul Orăști. Au intervenit pompieri din Alba și Cluj

Publicat

acum 2 ore

Pompieri din Alba și Cluj au intervenit în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00:00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Poșaga.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru stingerea unui incendiu în satul Orăști, comuna Poșaga.

Incendiul a izbucnit la o locuință, pe o suprafață de circa 100 mp.

Pompierii din Alba au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Pentru stingerea focului a intervenit și o autospecială de stingere cu apă și spumă de la ISU Cluj.

