UPDATE FOTO: Incendiu într-o gospodărie din Petrești. Intervin pompierii din Sebeș, cu două autospeciale, alături de SVSU
Un incendiu a izbucnit luni după-amiaza într-o gospodărie din Petrești. Pompierii din Sebeș s-au deplasat cu două autospeciale de stingere.
Din primele date, incendiul este la o anexă gospodărească.
A fost alocat și echipaj de prim-ajutor. Intervine și SVSU Sebeș.
Nu sunt persoane rănite.
UPDATE: Este afectată o anexă gospodărească, pe o suprafață de 15 metri pătrați, potrivit ISU Alba.
imagini: ISU Alba
