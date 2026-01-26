Connect with us

UPDATE FOTO: Incendiu într-o gospodărie din Petrești. Intervin pompierii din Sebeș, cu două autospeciale, alături de SVSU

acum 6 minute

Un incendiu a izbucnit luni după-amiaza într-o gospodărie din Petrești. Pompierii din Sebeș s-au deplasat cu două autospeciale de stingere.

Din primele date, incendiul este la o anexă gospodărească.

A fost alocat și echipaj de prim-ajutor. Intervine și SVSU Sebeș.

Nu sunt persoane rănite.

UPDATE: Este afectată o anexă gospodărească, pe o suprafață de 15 metri pătrați, potrivit ISU Alba.

imagini: ISU Alba

UPDATE FOTO: Incendiu într-o gospodărie din Petrești. Intervin pompierii din Sebeș, cu două autospeciale, alături de SVSU
