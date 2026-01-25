Connect with us

Administrație

Când vor fi recepționate lucrările de renovare a clădirilor Liceului ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Valoarea investiției

Lucrările de renovare a clădirilor Liceului Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia sunt finalizate în proporție de 99%. Acestea au început în octombrie 2024, însă termenul a fost prelungit până în martie 2026.

Perioada estimată de recepție a lucrărilor este estimată pentru intervalul mai – iunie 2026. Mai sunt necesare intervenții la rețeaua electrică.

Proiectul a fost finanțat prin PNRR.

Lucrările de renovare

Lucrările de renovare au presupus termoizolare pereți, plafon, înlocuire geamuri și uși, modernizare sisteme de iluminat.

A fost prevăzută montarea a două cazane pe gaze naturale în condensare (2 x 500 kW), în locul centralei termice.

Proiectul a mai inclus instalarea unir sisteme alternative de producere a energiei pentru încălzirea spațiilor, pompe de căldură aer-apă și sistem cu panouri fotovoltaice.

Lucrări suplimentare necesare

Contractul de finanțare a fost semnat în 2022, iar lucrările au început în luna octombrie 2024. Termenul de execuție a fost de 12 luni, respectiv până în data de 24 octombrie 2025. A fost prelungit ulterior până la data de 31.03.2026. Progresul fizic la această dată este de 99%.

În septembrie 2025, dupa montarea echipamentelor consumatoare de energie electrică (pompe de căldură, stații încărcare auto) a fost necesar aviz tehnic de la Distribuție Energie Electrică România (DEER) pentru racordare la rețeaua de energie electrică. Au fost cerute lucrări pentru întărirea rețelei electrice pentru racordarea punctului de consum.

În cadrul contractului de lucrări este prevăzută ajustarea prețului contractului. Costul estimat pentru ajustări preț contract nu acoperă integral actualizările calculate cu raportare la indicii statistici publicați, fiind necesară actualizarea devizului general.

Valoarea actualizată a investiției

În ședința Consiliului Local Alba Iulia din 29 ianuarie urmează să fie aprobată actualizarea indicatorilor investiției.

Valoarea totală a obiectivului de investiții:

  • cu TVA 19% și 21%: 28.041.222,52 lei din care construcţii-montaj: 23.227.033,76 lei (anterior 27.874.992,21 lei din care lucrări de construcții-montaj 23.176.923,39 lei)
  • 5 stații încărcare cu valoarea de 531.489,29 lei cu TVA (anterior 554.790,40 lei fără TVA)

Valoarea eligibilă a proiectului: 26.380.360,80 lei cu TVA, din care construcţii-montaj: 23.207.958,19 lei cuTVA (anterior 2.122.861,90 lei fără TVA / construcţii-montaj 19.460.641,28 lei fără TVA)

Valoarea neeligibilă a proiectului: 1.660.861,72 cu TVA din care construcţii-montaj: 19.075,57 lei cu TVA (anterior 1.301.501,30 fără TVA)

Clădirile renovate

  • corp A - liceu = St+P+3E; suprafața construită 719 mp, suprafața desfășurată 2.876 mp
  • corp B – școala generală = St+P+3E; suprafața construită 608 mp, suprafața desfășurată 2.432 mp
  • corp C- Internat = St+P+3E; suprafața construită 608 mp, suprafața desfășurată 2.432 mp
  • corp D – Ateliere = P+E; suprafața construită 1.145 mp, suprafața desfășurată 2.290 mp

La actualizarea devizului general s-a luat în considerare:

  • situațiile de lucrări autorizate și plătite
  • facturile, avizele/autorizațiile depuse către finanțator
  • ajustarile de pret calculate de constructor și verificate
  • modificarea TVA
  • estul de executat
  • necesarul de putere conform avizului tehnic emis de către Electrica.
