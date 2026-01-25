Eveniment
Nicolae Stanciu a ajuns în China, unde urmează să semneze contract. Cum a fost primit de fanii noii echipe
Nicolae Stanciu (32 de ani) a ajuns în China, duminică, 25 ianuarie, unde va juca pentru echipa Dalian Yingbo. Acesta a avut parte de o primire spectaculoasă din partea fanilor noii sale echipe.
Aceștia l-au așteptat chiar de la aeroport și l-au întâmpinat cu aplauze. „Regele român. Bine ai revenit în China”, a fost mesajul transmis pe X de jurnaliștii chinezi.
The Romanian King🇷🇴👑 ! Welcome back to China🇨🇳!
Nicolae Stanciu arrived in Dalian earlier TODAY. Many Dalian Yingbo fans have been waiting for the 32 yo🇷🇴AM at the airport.#CSL #CSL2026 @RoFtbl https://t.co/nEi43Bn0jL pic.twitter.com/jp6khDkX4W
— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) January 25, 2026
Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a părăsit echipa Genoa în această iarnă. Urmează să semneze contractul cu Dalian Yingbo din China.
Campionatul din China având un total de 16 echipe. Dalian Yingbo a terminat pe locul 11 potrivit prosport.ro
Până acum, Nicolae Stanciu a jucat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht Bruxelles (Belgia), Sparta Praga și Slavia Praga (Cehia), Al Ahli și Damac (Arabia Saudită), Wuhan Three Towns (China).
Cota de piață a lui Nicolae Stanciu este de 2 milioane de euro, potrivit evaluării făcute de portalul de specialitate Transfermarkt.co
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.