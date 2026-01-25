Connect with us

Nicolae Stanciu a ajuns în China, unde urmează să semneze contract. Cum a fost primit de fanii noii echipe

acum O oră

Nicolae Stanciu (32 de ani) a ajuns în China, duminică, 25 ianuarie, unde va juca pentru echipa Dalian Yingbo. Acesta a avut parte de o primire spectaculoasă din partea fanilor noii sale echipe.

Aceștia l-au așteptat chiar de la aeroport și l-au întâmpinat cu aplauze. „Regele român. Bine ai revenit în China”, a fost mesajul transmis pe X de jurnaliștii chinezi.

 

 

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a părăsit echipa Genoa în această iarnă. Urmează să semneze contractul cu Dalian Yingbo din China.

Campionatul din China având un total de 16 echipe. Dalian Yingbo a terminat pe locul 11 potrivit prosport.ro

Până acum, Nicolae Stanciu a jucat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht Bruxelles (Belgia), Sparta Praga și Slavia Praga (Cehia), Al Ahli și Damac (Arabia Saudită), Wuhan Three Towns (China).

Cota de piață a lui Nicolae Stanciu este de 2 milioane de euro, potrivit evaluării făcute de portalul de specialitate Transfermarkt.co

Ultimele articole pe alba24
