Incendiu izbucnit la acoperișul a două case, în zona Fărău - Alecuș. Intervin de urgență pompierii

Un incendiu a izbucnit marți, la acoperișul a două locuințe. Potrivit ISU Alba, cele două case se află între Fărău și Alecuș. Intervin de urgență pompierii.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Intervin și voluntarii de la serviciile volunare pentru situații de urgență de la Ocna Mureș și Șonă.

Știre în actualizare

Foto: Arhivă

