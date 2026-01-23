Connect with us

Eveniment

Incendiu la Abrud: O locuință ar fi fost cuprinsă de flăcări

Publicat

acum 6 secunde

Un incendiu a izbucnit vineri, 23 ianuarie, în jurul orei 20.20, pe raza orașului Abrud, pe strada Șerbina. 

La fața locului intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale de stingere și alături de un echipaj al pompierilor voluntari din Abrud.

Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba incendiul se manifestă la o locuință de pe strada respectivă.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Ultimele articole pe alba24
