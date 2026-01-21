UPDATE FOTO: INCENDIU la Alba Iulia, în zona Lumea Nouă. Focul a cuprins o anexă gospodărească

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, la Alba Iulia. Focul a cuprins o anexă gospodărească, din zona Lumea Nouă.

Actualizare, ora 09:45 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 15 mp. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia. pe strada Ioan Budai Deleanu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

