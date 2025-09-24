FOTO-VIDEO: Incendiu la o locuință din Alba Iulia. O persoană cu arsuri, după ce o filigorie a fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu a izbucnit miercuri, 24 septembrie, în jurul orei 12:30, în Alba Iulia, pe strada Nera din municipiu. O persoană a suferit arsuri după ce o filigorie a fost cuprinsă de flăcări.

Actualizare, ora 13:00 – Incendiul a fost stins de catre pompierii militari.

Persoana asistată medical va fi transportată la UPU Alba Iulia.

Actualizare, ora 12:50 – Potrivit ISU Alba, pompierii au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la o anexă gospodarească (filigorie), pe o suprafață de aproximativ 50 mp.

La momentul de față incendiul este localizat, se lucrează pentru stingerea în totalitate a acestuia.

Totodată, la fața locului o persoană în vârstă de 64 ani, sex feminin, este asistată de către echipajul SMURD. Aceasta prezintă arsuri de gr. I si II pe aprox. 10% suprafața corporală.

Știrea inițială

Din primele informații primite de pompierii militari, incendiul se manifestă la o locuință.

Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Sursă foto: cititor alba24.ro, ISU Alba

