Începe Postul Adormirii Maicii Domnului: semnificații. Zilele cu dezlegare la pește, ulei și vin și ce nu ar fi bine să faci

Postul Adormirii Maicii Domnului începe marți, 1 august și ține două săptămâni, până în 15 august. Este cunoscut şi sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Sântămăriei.

Calendar Ortodox 2023: Este un post care îi pregăteşte pe creştini pentru cele două mari praznice din luna august: Schimbarea la Faţă (6 august) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august).

Originea acestui post a fost fixată în secolul al V-lea când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La început durata postului Adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creştini, cei din Antiohia posteau o zi, pe 6 august, în vreme ce la Ierusalim acest post ţinea opt zile.

Existau şi crestini care posteau toată luna august, în vreme ce alţii posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei şi a duratei postului a avut loc în sec. al XII-lea, la sinodul local din Constantinopol (1166), condus de patriarhul ecumenic Luca Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca acest post să fie ţinut începând cu 1 august şi să se termine pe 15 august, ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului.

Potrivit regulilor bisericești, în zilele de luni, miercuri și vineri se ajunează până la ora 15.00, iar după această oră, se consumă mâncare uscată. Marțea și joia se mănâncă fără ulei, iar sâmbătă și duminică este dezlegare la untdelemn și vin. În acest post este dezlegare la untdelemn și vin și în zilele de marți și joi.

Este dezlegare la pește în 6 august, când este prăznuită Schimbarea la Față a Domnului, pe Muntele Tabor.

Adormirea Maicii Domnului este cunoscută în popor şi sub denumirea de Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare.

Potrivit Tradiției Bisericii, Maica Domnului a fost înştiinţată printr-un înger de mutarea ei din această viaţă.

Postul Adormirii Maicii Domnului: Scoaterea Sfintei Cruci

Pe 1 august, este marcată scoaterea Sfintei Cruci de către Biserica Ortodoxă. În această zi, era obiceiul la Constantinopol de a scoate Lemnul Sfânt al cinstitei și de viață făcătoarei Cruci din palatul imperial în procesiune până la Catedrala Sfânta Sofia.

La procesiune participau mulțime de preoți și diaconi, care o tămâiau pe tot acest drum. Mulțimea se oprea pe parcurs la o fântâna cu un baptisteriu, unde se făcea binecuvântarea apei, pentru ca apoi Sfânta Cruce sa fie pusă pe masa altarului Sfintei Sofia.

Din catedrală se făceau apoi, în fiecare zi, până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august), procesiuni în cartierele orașului, pentru a purifica aerul și a-i proteja pe locuitorii cetății de epidemiile ce se puteau răspândi cu repeziciune la acea epoca, mai ales pe căldurile din luna august.

Astfel, după ce a folosit tuturor celor care au cinstit-o cu credință, Sfânta Cruce era readusă la palat.

Cum se ţine post

În timpul acestui post se citesc în bisericile mănăstireşti cele două Paraclise ale Maicii Domnului, din Ceaslov.

Postul Sfintei Maria: Zile cu dezlegare la pește și untdelemn în Postul Adormirii Maicii Domnului

marți, 1 august: Scoaterea Sfintei Cruci – dezlegare la ulei și vin

sâmbătă, 5 august: Sdântul Ioan Iacob Hozevitul – dezlegare la ulei și vin

duminică, 6 august: Schimbarea la Față a Domnului, pe Muntele Tabor – dezlegare la pește

sâmbătă, 12 august: Sfinții Mucenici Fotie și Anichit – dezlegare la ulei și vin

duminică, 13 august: Sfântul Tihon de la Zadonsk – dezlegare la ulei și vin

Postul Sfintei Maria – paraclisul – rugăciunea specială din Postul Adormirii Maicii Domnului

În fiecare zi a acestui post, în bisericile ortodoxe, se săvârșește o rugăciune specială, închinată Maicii Domnului: paraclisul. Excepție de la această regulă fac zilele de sâmbătă seara și ajunul Schimbării la Față, când se săvârșește slujba Vecerniei.

Postul Sfintei Marii este al treilea post din cele patru din decursul anului care are o dată fixă. Conform tradiției, în Postul Sfintei Mării, oamenii trebuie să facă pace unii cu ceilalți, ca să le meargă bine tot anul.

În postul care durează 14 zile, există dezlegare la untdelemn și vin sâmbăta și duminica, cu excepția zilei de 6 august – Schimbarea la Față, când este dezlegare la pește, indiferent de ziua în care pică.

Tradiţii, obiceiuri şi semnificaţii

Postul Adormirii Maicii Domnului mai este cunoscut în popor şi ca Postul Sfintei Mării sau Sântămăriei. Acest post îi pregăteşte pe creştini pentru cele două mari praznice din august: Schimbarea la Faţă şi Adormirea Maicii Domnului.

Biserica recomandă ca, în această perioadă de post, să fie citită zilnic rugăciunea „Paraclisul Maicii Domnului”.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are multiple semnificaţii teologice şi spirituale pentru credincioşi. De altfel, însăşi icoana Adormirii Maicii Domnului arată această taină a primirii mamei în braţele lui Hristos, Fiul ei.

În iconografie, lângă sicriul binecuvântat cu trupul Fecioarei se află Hristos în picioare, purtând sufletul Maicii sale, ca pe un bebeluş. Acesta este gestul suprem de reciprocitate a iubirii. Cea care L-a ţinut în braţe pe Dumnezeu, acum odihneşte în braţele Fiului şi Stăpânului ei.

În dimineaţa zilei de Sfânta Maria, femeile mergeau la biserică şi împărţeau struguri, prune, faguri de miere şi mergeau în cimitir pentru a tămâia mormintele. Ţăranii care aveau vii mari obişnuiau să tocmească paznici.

Tot acum, bărbaţii schimbau pălăria cu căciula. Cei care mai erau văzuţi cu pălărie după 15 august erau ironizaţi.

Se interzice scăldatul în apa râurilor spurcată de cerb şi dormitul pe prispă.

De pe 15 august se deschidea, în satul tradiţional, un important sezon al nunţilor, ce ţinea până la intrarea în postul Crăciunului. Se organizau târgurile de toamnă.

Totodată, la sărbătoarea Sfintei Marii se adună ultimele plante de leac, putându-se afla totodată cum va fi toamna ce se apropie şi se culeg flori care se pun la icoane şi care mai apoi sunt bune pentru vindecarea anumitor boli.

Luna august este, totodată, o lună a semănăturilor de toamnă, timpul fiind optim pentru aceste activităţi, în special după data de 15 august.

