ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, lângă Sebeș. Impact între o mașină și un TIR
Un accident rutier s-a produs luni după-amiaza pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu, în zona municipiului Sebeș. Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate o mașină și un TIR.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza municipiului Sebeș, Autostrada A1, km 306, sens Sebeș – Sibiu.
Din informațiile primite de la apelant accidentul s-ar fi produs între autoturism si un autotren, fără persoane încarcerate.
Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.
Foto: arhivă
