Intervenția imediată împotriva urșilor permisă și în extravilanul localităților. Legea a fost adoptată în Parlament

În această săptămână, la Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară „European Conference on Information Systems” ECIS 2022, care va reuni 370 de cercetători din domeniul sistemelor informaționale din ţările Europei și nu numai, fie ei profesori cu reputație sau tineri studenți doctoranzi. Această reputată conferință, desfășurată sub egida Association for Information Systems (AIS), aflată la a 30-a ediție, este doar a doua oară organizată în Europa de Est, după cea organizată la Gdańsk, în 2002, în Polonia.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc miercuri, 22 iunie 2022, începând de la ora 9, la Universitatea de Vest din Timișoara. Conducerea acestei prestigioase conferințe este asigurată de: Roman Beck (IT University din Copenhaga), Dana Petcu, decan FMI (Universitatea de Vest din Timișoara) și Marin Fotache (Universitatea “Al. I. Cuza” Iași). Printre personalitățile științifice și publice care au confirmat prezența la evenimentul de deschidere ECIS 2022 se numără Sabine Matook (Universitatea din Queensland), Nancy Pouloudi (University of Economics and Business Atena), Wynne Chin (Universitatea din Houston), iar din partea echipei de conducere a UVT va participa Cosmin Enache, prorector responsabil cu strategia financiară și de digitalizare.

Tematica conferinței fiind una complexă, programul se derulează pe parcursul a cinci zile, între 20 și 25 iunie 2022, în formatul specific conferințelor de acest calibru, patronate de către AIS: workshop-uri premergătoare, 25 secțiuni tematice derulate în paralel, paneluri și alte întâlniri specifice. De menționat si organizarea prealabilă, în perioada 18-21 iunie, a unei secțiuni speciale dedicată tinerilor doctoranzi (Doctoral Consortium), amplasată în cadrul minunat al Banatului montan, la Sasca Montană.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Timișoara este orașul premierelor, ceea ce îl face și mai interesant pentru premiera organizării prestigioasei ECIS în România. Organizând acest prestigios eveniment, Universitatea de Vest din Timișoara oferă un cadru pentru întâlnirea cercetătorilor din domeniul sistemelor informaționale din țările Europei, precum și din întreaga lume, într-o experiență unică și memorabilă.”

Digitalizarea schimbă deja Europa și întreaga lume. Deciziile strategice pe care le luăm astăzi vor influența oportunitățile, prosperitatea, bunăstarea umană și sustenabilitatea în viitor. Vor lucra țările împreună, pentru a îmbrățișa aceste oportunități, sau vor lăsa să treacă această șansă? Depășirea diviziunilor istorice și acționarea solidarității unite într-o Europă prosperă este singura cale, în viziunea participanților la ECIS 2022.

În calitate de lideri în domeniul digital, cercetătorii din domeniul sistemelor informaționale au de jucat un rol cheie și responsabilitatea de a acționa ca un motor pentru ca tranziția digitală să se întâmple într-un ritm suficient de rapid pentru ca Europa să rămână competitivă, într-o lume care se digitalizează rapid. Digitalizarea în societățile unite înseamnă a aduce oamenii împreună, a avea o viață mai bună și un viitor prosper. Împreună putem construi societăți colectiv incluzive, inovatoare și capabile să se adapteze provocărilor societale masive ale secolului 21, iar acest set de valori este considerat primordial și pentru desfășurarea actualei ediții ECIS, de la Timișoara.

