Intervențiile chirurgicale și unele tratamente medicale, suspendate 30 de zile. Care sunt excepțiile. Precizările șefului DSU

Noul an universitar a început luni, 4 octombrie, la Alba Iulia și în toată țara. După aproape un an și jumătate de cursuri în format on line, studenții s-au reîntâlnit fizic.

Piața din Cetatea Alba Carolina, la ora 12.00, era ”plină ochi” de studenți, profesori și oficilaități. Deschiderea a fost marcată de oficialități și de un discurs pro vaccin al directorului comercial al Bosch Blaj.

Însă, pentru a lua cu adevărat pulsul primei zile de facultate, trebuia să mergi în curtea Universității ”1 Decembrie 1918”, care forfotea de studenți, fie că erau boboci sau cursanți din anii mai mari.

Printre ei, la o masă pusă chiar în mijlocul curții, un grup de tineri ieșeau în evidență. Erau cei din Liga Studenților a Universității din Alba Iulia, pe scurt LSUA.

LSUA este în plină campanie de recurutare: bobocii dar și studenții mai mari se pot înscrie în această săptămâna pentru a face parte din organizația studenților din Alba Iulia.

Pe ritmurilor celor de la Phonix, ascultând la boxe ”În umbra marelui U.R.S.S”, imnul ANOSR (Alianța Națională a Organizaților Studențești din România), cei din LSUA împărțeau adeziuni și vorbeau cu toți studenții.

Pentru a afla mai multe despre liga studenților am stat de vorbă cu Mălina Bogdan, actualul președinte al LSUA.

Am coborât în sediul ligii, un subsol, situat chiar la intarea în Universitatea din Alba Iulia.

Pentru a ajunge în subsol ai de coborât câteva trepte, trepte pe care, în ultimii 30 de ani, rând pe rând studenții Universității le-au coborât pentru a ajunge în locul pe care mulți dintre ei, în anii studenției l-au numit ”acasă”.

În capătul sediului, pe un bar sunt imprimate mai multe palme ale celor care în trecut au fost membri ai LSUA.

Suntem o mare familie, am ajuns mai mult decât prieteni

Mălina a declarat pentru alba24.ro, că LSUA are ca scop principal reprezentarea tuturor studenților din Universitarea din Alba Iulia. Însă aceasta consideră că liga este o familie foarte mare, care au ajuns ajuns mai mult decât prieteni de când sunt în ligă.

”Vă pot garanta că studenția nu ar fi la fel fără Liga Studenților” a mai spus Mălina.

Trei motive că să intri în Liga Studenților

”Oamenii sunt extraordinari de deschiși în Ligă, facem activități care te scot din rutină, din zona de confort și chiar te fac o persoană mult mai bună din toate punctele de vedere.

De asemenea am legat și legăm prietenii pe viață ceea ce face o schimbare foarte mare când vii într-un oraș nou și nu cunoști pe nimeni și vrei să ai prieteni cu care să îți petreci timpul”, a mai spus Mălina.

Dacă ești student la Alba Iulia și vrei să intri în Liga Studenților tot ce trebuie să faci este să mergi în perioada 4-15 octombrie în curtea principală a Universității și să semnezi o adeziune.

Cei de la LSUA te așteaptă.