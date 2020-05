IȘJ Alba organizează ”Ziua Absolventului 2020” cu câte un reprezentant al elevilor și părinților. Festivitatea, transmisă live

Țară noastră este reprezentată excepțional în Peninsula Iberică. Numele Andrada Aloman apare frecvent în casetele meciurilor din prima ligă feminină, respectiv din cel de-al treilea eșalon masculin (Segunda Division B).

Tânăra originară din Alba Iulia, stabilită temporar la Timișoara și plecată în Spania în urmă cu cinci ani a reușit să răzbată ca arbitru asistent într-una dintre cele mai mari țări fotbalistice din lume, și să ajungă și pe lista FIFA, scriu jurnaliștii de la wesport.ro.

Pasul spre țara lui Sergio Ramos nu a fost unul strict legat de fotbal. ”Am venit în Spania în vara lui 2015, pentru un schimb de experiență. Urma să lucrez ca salvamar la o piscină, iar la sfârșitul verii trebuia să mă întorc în țară. Mi-a plăcut în Spania atât de mult încât am decis să încerc să-mi construiesc un viitor aici. La început mi-a fost greu, fiindcă nu prea știam limba. Mai cunoșteam cuvinte din telenovele, dar când trebuia să vorbesc, nu mă descurcam atât de bine. Dar m-am pus pe învățat – așa e când nu ai încotro!

Nu ascund că visam să arbitrez aici, eram dispusă să fac orice sacrificiu. Am învățat legile jocului în spaniolă și am început să mă pregătesc bine. Știam că trebuie să trec un examen fizic și un test scris din legile jocului. Testele erau extrem de dificile”.

”M-am apucat de această activitate pe când aveam 17 ani, la Alba Iulia. Tatăl meu a jucat mulți ani rugby. Mergeam pe stadion să vedem meciurile Unirii. Într-o zi am văzut o fată, Irina Mârț, asistent. Și mi-am zis că vreau să ajung ca ea! Am făcut cursurile, așa am ajuns în lumea arbitrajului. Familia mea m-a susținut, mai ales tata. Am practicat sport de mică, am făcut înot, karate. E cea mai bună decizie pe care am luat-o!”

Cum s-a derulat această ascensiune relativ rapidă în Spania? ”Am fost primită fără nicio problemă de cei responsabili. Le-am explicat situația mea, că în România activam ca asistent în Liga a 3-a și că doream să oficiez în zona Madrid. Mi-au transmis că trebuie să trec probele de care am amintit. Inițial, timp de un an, am oficiat în categoriile inferioare: în divizia a 5-a, a 4-a… După un sezon, în 2016, am dobândit categoria pe care o aveam în țară, de arbitru asistent în cel de-al treilea eșalon. Eram cea mai fericită, pentru că visul meu devenea realitate!”

După trei ani de activitate în Spania, au venit primele recompense: ”În 2018, am promovat în Liga II B masculin – nu visam așa ceva niciodată, să ating fotbalul profesionist din Spania! Dar, cel mai emoționant moment a fost atunci când comisia de arbitri m-a propus pentru lista FIFA, în 2018. Acel an a fost cel mai fain an din punct de vedere al arbitrajului! A fost anul în care am primit ecusonul FIFA, este visul oricărui arbitru!”

Sursă: wesport.ro

Foto: Facebook Andrada Aloman