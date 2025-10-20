Connect with us

ITM Alba: Amenzi de 47.000 de lei și un caz de muncă nedeclarată, după controale la firme din județ

sediul ITM Alba

Publicat

acum 12 secunde

ITM Alba a aplicat amenzi de 47.000 de lei și a descoperit un caz de muncă nedeclarată, în urma controalelor derulate la zeci de firme din județ. Inspectorii au găsit mai multe nereguli în respectarea legislației muncii.

În perioada 13 – 17 octombrie, la nivelul ITM Alba s-a desfășurat campania națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea  modului în care  sunt respectate prevederile legale  privind securitatea și sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul  jocuri de noroc și pariuri.

În domeniul relațiilor de muncă, au fost verificați 34 de agenți economici. Aceștia au, în total, 435 de angajați.

Inspectorii au dat trei amenzi în valoare totală de 24.000 lei. Una dintre acestea este de 20.000 de lei, pentru un caz de muncă nedeclarată.

Principalele deficienţe constatate în controale:

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat;
  • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
  • angajatorul nu a dat curs invitației inspectorilor de muncă de se prezenta la sediul ITM Alba în vederea finalizării controlului în domeniul relațiilor de muncă;
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 25 de unități și constatate 45 de deficiențe. Inspectorii ITM Alba au aplicat 4 amenzi în valoare de 23.000 de lei și 37 de avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
  • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
  • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
  • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
  • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
  • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor
