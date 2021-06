ITM Alba: Cinci persoane prinse la muncă fără forme legale și amenzi de 110.000 lei, după controale la firme în județ

Cel mai așteptat moment de fanii festivalului UNTOLD e aici. Top 3 cei mai buni DJ-i din lume urcă în acest an pe scena principală a festivalului UNTOLD. David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike sunt unii dintre cei mai așteptati artiști și la această ediție.

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021. Astfel, UNTOLD este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume!

Galeria starurilor este completată cu alte nume din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii: Steve Aoki, Alok, Afrojack, dar și de artiști de renume internațional ca și DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig. Iubitorii de muzică live îi vor putea asculta în acest an pe The Script, Parov Stelar și pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD.

A șasea ediție a festivalului UNTOLD va aduce pe scena principală cele mai mari nume din industria EDM, primii trei DJ-i ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2020: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și numărul 1 mondial David Guetta. De la „Crowd Control”, „The Hum” la „High On Life” sau „Tremor” până la „Never Be Alone” sau „Titanium”, cele mai cunoscute piese de festival vor energiza festivalierii de pe Cluj Arena.

Francezul DAVID GUETTA a câștigat aproape tot: de la statutul de No.1 DJ în Top 100 DJ Mag la discuri de platină pentru vânzări record ale single-urilor lansate, recunoașterea și respectul comunității industriei electronice, o bază de date uriașă de fani în orice colț din lume, până la două trofee oferite de Guinness World Records. Piesa pe care a lansat-o cu superstarul pop Sia, “Let’s Love” a bătut un record absolut de download-uri pe platformele de streaming, iar Guetta a devenit artistul cu cele mai multe vizualizări pentru un DJ set live și cel mai apreciat DJ pe platforma Facebook.

ABOVE & BEYOND sunt cei mai dedicați DJ-i/Producători din industria trance și au încercat în permanență să depășească limitele standardelor impuse de un anume stil din muzica electronică. Jono Grant, Tony McGuiness și Paavo Siljamäki sunt cei trei britanici din spatele celui mai respectat proiect trance. De la producții orientate spre genul trance până la albume acustice, Above & Beyond au acoperit tot; în 2016 au fost nominalizați la Grammy, la categoria Best Dance Recording cu „We’re All We Need”, iar în 2018 „Northern Soul” a ajuns în aceeași listă de nominalizați la premiile Grammy.