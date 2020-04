Jandarm din Alba, INFECTAT cu coronavirus. Bărbatul este asimptomatic

La Abrud va fi amenajat un centru de asistență modern, destinat persoanelor peste 65 de ani. Prin această nouă inițiativă se vor atrage fonduri europene în valoare de peste 900.000 euro, pentru modernizarea și dotarea unei construcții existente ce va deveni Centru de Zi pentru persoane vârstnice.

În aceeași zonă, unde acum este un teren neutilizat, vor fi create unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și un centru de preparare și distribuire a hranei pentru persoane defavorizate, transmite ADR Centru.

Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitare, modernizare și dotare clădire existentă prin înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane cu risc de sărăcie în orașul Abrud” a fost contractată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în cadrul obiectivului specific privind creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Proiectul urmărește reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului propus pentru înființarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice, situate pe str. 1 Mai, nr. 2. Aici va construi noul Centru de zi pe două niveluri, parter si etaj, având o suprafață desfășurată de 1726 mp. În cadrul imobilului vor fi realizate mai multe compartimentări, cum ar fi: Birou Asistență socială, Birou Asistență juridică, sala de gimnastică medicală, sala multifuncțională pentru diverse activități etc.

Complementar, în această unitate se va crea o cantină socială, unde persoanele vârstnice – care vor îndeplini cumulativ condițiile impuse de legislația în vigoare – vor putea beneficia, cu titlu gratuit, de o masă caldă în fiecare zi. Pentru persoanele care nu se pot deplasa până în incinta cantinei sociale, masa va fi distribuită prin intermediul unui autoturism. Pe de altă parte, prin înființarea unității sociale se dorește oferirea unei game variate de servicii, pentru petrecerea timpului liber prin activități de socializare, servicii medicale de recuperare (fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie) etc.

”Populația din localitățile Munților Apuseni este mult mai îmbătrânită decât media din Regiunea Centru. Pentru îngrijirea populației și a vârstnicilor sunt dezvoltate mai multe proiecte, în întreaga regiune, fiind astfel completate resursele nerambursabile atrase de administrația publică locală pentru extinderea și modernizarea sistemului medical. O criză, cum este cea pe care o traversăm acum, arată cât sunt de importante aceste investiții, care fac diferența între îngrijirea persoanelor în condiții bune și lipsa acestei îngrijiri. În tot județul Alba se investește în ritm susținut pentru creșterea calității vieții seniorilor, centre de zi moderne fiind susținute financiar de noi prin Programul REGIO, la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Zlatna și Ciugud, iar acum la Abrud. În total, numai în județul Alba se vor folosi fonduri totale de peste 15 milioane lei, dintre care proiectul din Abrud este și cel mai mare, ca valoare, folosind peste 4,2 milioane lei, pentru îmbunătățirea calității vieții a peste 700 de persoane”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

În arealul Munților Apuseni, lipsa unui centru social de zi pentru persoane vârstnice este intens resimțită, Primăria din Abrud pregătind această cerere de finanțare în cadrul Priorității de Investiții 8.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020, ce este dedicată pentru investiții în infrastructura sanitară şi socială care contribuie la dezvoltarea la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale. Pe de altă parte, în acest moment se pune foarte mare accent pe trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, în vederea creșterii gradului de acoperire cu servicii sociale, a mai transmis ADR Centru.

”Vrem să înființăm acest Centru de zi pentru persoane vârstnice, concomitent cu o unitate de îngrijire la domiciliu și cu o unitate de preparare și distribuire a hranei pentru persoanele vârstnice aflate în risc de sărăcie. Realitatea este că în zona Munților Apuseni nu există un astfel de centru social de zi modern, dotat cu aparatură de ultima generație. Seniorii din comunitatea abrudeană sunt în număr de circa 720 persoane, iar acesta este principalul nostru grup țintă, dar credem că acest grup se va mări de la an la an, după începerea efectivă a activității propuse. Credem că ne vom adresa și persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste din localitățile vecine, cum ar fi: comuna Roșia Montană, comuna Bucium, comuna Ciuruleasa și comuna Sohodol, adică am putea să oferim aceste servicii sociale către mai mult de 2140 cetățeni. Ne dorim ca, după o viață de muncă, în condițiile grele din zona montană, seniorii noștri să se bucure de servicii din ce în ce mai bune și să știe că nu-i abandonăm”, a declarat primarul orașului Abrud, Nicolae Simina.

Valoarea totală a proiectului este de 4.291.291,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.003.904,14 lei.