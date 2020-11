Jandarmii au ”spart” o petrecere cu muzică la maxim ținută la o cabană din Colibița. Ce amendă a primit organizatorul

Tinerii din asociația XEO Alba Iulia își prezinta live, pentru prima dată, robotul construit de ei de la zero. Robotul a fost proiectat și construit de la zero de echipa foștilor elevi ai Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”.

Mai exact tinerii din Alba Iulia au lucrat la o masă controlată de la distanță, cu care medicii vor putea trimite pastilele în saloanele pacienților cu COVID-19, fără ca personalul medical să mai intre în contact direct cu aceștia.

”Povestea proiectului a început în luna august a acestui an, când am descoperit programul Start ONG, finanțat de Kaufland România și implementat de asociația Act for Tomorrow.

Având în vedere domeniile vizate în cadrul acestui program: educaţie, sănătate, mediu, social și cultură, am văzut oportunitatea de a ne încadra cu ideea noastră la domeniul “sănătate”.

Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG fiind cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/ de inițiativă, iar având în vedere că asociația noastră este un ONG înființat anul trecut, deci relativ fără prea multă experiență, ni s-a părut oportunitatea potrivită de a înscrie și ideea noastră.

Proiectul vine în ajutorul medicilor care se află într-o luptă continuă cu virusul SARS-COV2. Robotul este gândit pentru a putea intra de unul singur în zone carantinate, fără a fi nevoie să fie folosite echipamente de protecție de către cadrele medicale.

Angajații spitalului vor putea controla de la distanță robotul, acesta transportând diferite bunuri (mâncare, medicamente etc.) pacienților infectați.

Prin implementarea proiectului se pot crește șansele de protejare împotriva riscului de infectare iar prin promovarea ideii se poate determina o replicare în masă a soluției.

Scopul îl reprezintă prevenirea răspândirii infecției cu SARS-COV2 și creșterea nivelului de protejare al personalului medical implicat în tratarea pacienților infectați cu acesta, prin preluarea unor acțiuni repetitive ordinare, de către un robot dedicat. Primul obiectiv specific este reprezentat de susținerea luptei împotriva răspândirii infecției cu SARS-COV2, prin construirea și operaționalizarea, într-un interval de 2 luni, a unui robot pentru livrare tip masă către persoane infectate, internate în secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Un alt obiectiv specific îl reprezintă crearea și dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung în domeniul medical-robotică, prin stabilirea unei relații de colaborare între Asociația Xeo și reprezentanții unității spitalicești implicată în proiect.

Efectele pe termen scurt ale proiectului vizează degrevarea personalului medical de efectuarea unor sarcini ordinare, asigurându-le o perioadă mai mare de respiro și de distanțare. Rezultatul se va concretiza într-o stare psihologică îmbunătățită, timpul economisit putând fi alocat unei relaxări necesare.

De asemenea, proiectul va genera efecte pozitive pe termen mediu și lung. Pe termen mediu, se va contura o economie de echipamente de protecție întrucât vor fi schimbate mai rar, contactul cu persoanele infectate producându-se doar la exercitarea actului medical. Pe termen lung, sperăm ca ideea noastră să fie accesibilă unui public cât mai larg, în așa fel încât să se creeze o replică în masă”, au transmis reprezentanții Asociației XEO din Alba Iulia într-un comunicat de presă.