Eveniment
Joi, 4 decembrie: Recital de colinde de Sf. Varvara, la Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sf. Duh” din Abrud
Cupru Min și Primăria Abrud invită cetățenii joi, 4 decembrie, la un concert de colinde, de praznicul Sfânta Mare Muceniță Varvara, ocrotitoarea minerilor și a orașului Abrud.
Evenimentul va avea loc de la orele 17:00, la Biserica Ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, situată în orașul Abrud, pe strada Mărășești, nr. 57-59.
Vor evolua:
- Corul Bisericii Ortodoxe Lupșa, Corul Sf. Varvara (Biserica Pogorârea Sf. Duh – Abrud), Junii Abrudului, Moștenitorii, Muguri de Cântec, Tradiții, Țarina Cupru Min
- Soliști: Mirela Mănescu, Ana Berindei
- Teatru: elevii Liceului Horea, Cloșca și Crișan – Abrud
Partenerii organizatorilor sunt Școala Gimnazială Avram Iancu, Liceul Horea, Cloșca și Crișan și Parohia Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh.
