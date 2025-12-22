Connect with us

Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) SMURD Alba a împlinit 13 ani de activitate, cu mii de misiuni de salvare

acum 2 ore

Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) SMURD Alba a împlinit 13 ani de activitate. O perioadă lungă, în care  medicii, asistenții medicali și paramedicii au executat mii de misiuni de salvare. 

”Efortul şi rezultatele muncii lor sunt preţuite de concetățeni, apreciate în societate și, în egală măsură, în cadrul instituției.

Felicitări tuturor pentru munca desfăşurată, alături de respectul şi aprecierea binemerită, multă sănătate, liniște şi împliniri în plan profesional și personal” au transmis reprezentanții ISU Alba.

TIM SMURD Alba este o echipă specializată care face parte din Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba.

Această unitate este constituită din personal calificat — paramedici, asistenți medicali și salvatori — pregătit să intervină prompt în situații critice în care este nevoie de tratament medical de urgență la fața locului, stabilizare și transport rapid către unități spitalicești, dar și intervenții combinate cu alte structuri de urgență.

Echipajele operează în cadrul ISU Alba ca un echipaj de intervenție care completează și sprijină activitatea ambulanțelor clasice, aducând un plus de capacitate și eficiență în gestionarea cazurilor grave.

Un rol definitoriu al echipajului TIM SMURD este extinderea capacității de răspuns medical de urgență în județ.

Prin prezența acestuia, populația din zonele urbane și rurale poate beneficia de un grad mai ridicat de pregătire și suport, mai ales în situații în care timpul de răspuns este critic pentru supraviețuire și recuperare.

Pe lângă intervențiile sanitare la fața locului, echipa participă și la misiuni complexe.

