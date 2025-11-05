JOI: Se întrerupe furnizarea apei potabile în două localități din Alba. Precizările Apa CTTA

Apa CTTA Sucursala Alba Iulia anunță că joi, 6 noiembrie, se va întrerupe furnizarea apei potabile în două localități din Alba. Se efectuează lucrări la rețea.

Compania precizează că, în vederea montării unui debitmetru, lucrare care face parte din contractul pentru Sistem SCADA Regional, furnizarea apei potabile în localitățile Secășel și Colibița va fi întreruptă joi, 6 noiembrie, între orele 09:00 – 13:00.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezerva de apă necesară pentru perioada întreruperii.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, trebuie să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center:

0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News