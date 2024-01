Județul Alba, locul 5 pe țară la creșterea PIB pe cap de locuitor. Deputatul PNL, Florin Roman: trendul este de creștere

Județul Alba se află pe locul 5 pe țară la creșterea PIB pe cap de locuitor. De asemenea, este singurul județ mediu din România aflat în TOP 10 ca bogăție, potrivit datelor INS.

„Sub administrația liberală, din ultimii 20 de ani, Alba este singurul județ mediu din România aflat în TOP 10, ca bogăție, ca să traducem în limbaj popular PIB pe cap de locuitor, conform datelor INS.

Suntem pe locul 9 la nivel național și suflăm în ceafă celor din fața! Suntem pe locul 5 pe țară la creșterea PIB pe cap de locuitor, iar trendul este de creștere în continuare!

Cu bani europeni am schimbat împreună cu primarii liberali, soarta acestui județ!

Cu bani europeni am adus în Alba autostrada Sebes-Turda. De aici am putut atrage alte investiții majore precum intermodalul de transport feroviar și rutier de la Decea. Aici vom lega drumul regio Blaj-Aiud și nu în ultimul rând Transapuseana, lui Ion Dumitrel, toate investiții realizate din fonduri europene! Tot noi liberalii am asigurat descărcarea ce asigură un drum mai scurt la Băile sărate Ocna Mureș. Alba pe locul 3 la număr de kilometri de autostrada!

Acum am adus un spital nou prin PNRR, în valoare de 55 milioane de euro, pentru ca ne dorim servicii medicale de calitate.

Vom semna și pentru noul campus de învățământ dual la Alba Iulia, care duce mai departe, învățământul dual început cu 12 ani în urmă, cu Ion Dumitrel. Alba locul 3 la număr de absolvenți de învățământ profesional și dual!

Deschizător de drumuri a fost Mircea Hava cu Cetatea din Alba Iulia! Toate făcute, doar pentru ca primarii liberali au avut pricepere și bani europeni! Fără Europa, nu se putea! Și fără liberali! Pentru ca unde sunt administrații liberale e dezvoltare economică, unde sunt socialiștii e sărăcie! Și nu o spunem noi, ci Institutul Național de Statistică”, a scris deputatul Florin Roman, pe pagina de Facebook.

