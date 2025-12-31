Connect with us

Eveniment

La mulți ani 2026! LIVE VIDEO: Revelion în Piața Cetății din Alba Iulia

Publicat

acum 4 secunde

La mulți ani 2026! LIVE VIDEO: Revelion în Piața Cetății din Alba Iulia. Municipalitatea a organizat, ca în fiecare an, un foc de artificii în noaptea de Revelion, în Cetatea Alba Carolina.

Din zona Palatului Copiilor este lansat un foc de artificii exact la ora 00:00. Ca de obicei, focul de artificii este acompaniat de o coloană sonoră.


De asemenea, cei care vor fi prezenți de Revelion în Cetate vor putea primi din partea Primăriei un calendar pe 2026.

La eveniment participă și primarul Gabriel Pleșa.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

La mulți ani 2026! LIVE VIDEO: Revelion în Piața Cetății din Alba Iulia
Actualitateacum 2 ore

Cum poți scăpa de mahmureală după ce ai băut de Revelion
Evenimentacum 3 ore

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou în lume. Cum întâmpină diferite popoare începutul unui nou an
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Administrațieacum 2 zile

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Cine va colecta taxa ”Temu”, de la 1 ianuarie 2026, cine o plătește și cum se aplică
bani pensii
Economieacum 5 ore

Modificări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Toate măsurile pentru persoane fizice și firme, care intră în vigoare de anul viitor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 2 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 4 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 secunde

La mulți ani 2026! LIVE VIDEO: Revelion în Piața Cetății din Alba Iulia
Actualitateacum 2 ore

Cum poți scăpa de mahmureală după ce ai băut de Revelion
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 4 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Indemnizația pentru concediul medical va fi REDUSĂ
Economieacum 16 ore

Concediul medical se schimbă din 2026: Prima zi NU mai este plătită. Cum se împart costurile între angajat, angajator și stat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie