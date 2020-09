Laptopuri de ultimă generație, pentru Curtea de Apel Alba Iulia. Valoarea investiției

Gabriel Pleșa, noul primar al municipiului Alba Iulia din partea USR PLUS, era până nu demult viceprimar în administrația locală condusă de Mircea Hava și un membru de bază al vechiului partid liberal. Acesta a ajuns primar candidând practic împotriva foștilor săi colegi.

Dincolo de activitatea sa politică și din prestația sa din campania electorală, Gabriel Pleșa a fost întotdeauna un personaj discret, puține detalii legate de viața sa privată apărând public.

Familia

Pleșa s-a născut în Alba Iulia și are doi copii: un băiat care este student și o fețită de 11 ani, elevă. Tatăl său, Ioan, a fost profesor de geografie-istorie și pentru multă vreme a lucrat la Arhivele Statului.

Pleșa l-a invocat cu lacrimi în ochi în seara alegerilor, dedicându-i victoria la Primăria Alba Iulia.

Mama sa, Maria, a fost contabilă la Consiliul Popular Alba Iulia, devenit ulterior, după Revoluție, Administrația Financiară Alba Iulia.

”Întreaga mea copilărie s-a derulat în jurul Cetății Alba Carolina. Am mers la grădiniță în clădirea de lângă Traseul Celor Trei Fortificații – care acum aparține Palatului Copiilor, după care am urmat cursurile Școlii Generale nr. 2, din spatele Colegiului HCC.

Am intrat apoi la secția mate-fizică a Colegiului „Horea Cloșca și Crișan” și am promovat examenul de Bacalaureat în anul 1985” își amintește Pleșa, într-o postare publicată pe siteul său de campanie.

În campania electorală, Gabriel Pleșa a publicat o fotografie cu o vioară. Fotografia a contrariat o parte dintre cititorii ziarului Alba24, care au dorit să afle dacă într-adevăr, acesta știe să o folosească.

Pleșa a lămurit subiectul: nu doar că știe, dar a urcat și pe scenă. ”Actualul Centru de Cultură „Augustin Bena”, pe atunci Școala Populară de Arte, mi-a fost timp de un deceniu o a doua școală. Acolo am învățat să iubesc vioara și am luat primul contact cu scena și publicul” a transmis acesta.

A urmat Facultatea de Mecanică din Cluj Napoca – secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini și a făcut armata la Lipova, la Școala de Subofițeri în Rezervă, arma infanterie.

În toamna lui 1986 s-a mutat la Cluj Napoca, la facultate. Acolo nu s-a ținut doar de școală, ci și de glume. A făcut parte din grupul de umor, muzică și dans, „Trupa BUM”, a Facultății de Mecanică, cu care a participat la peste 100 de spectacole în cadrul unor festivaluri studențești.

Afacerile

În timpul Revoluției, Gabriel Pleșa era în anul IV de facultate și apoi, după absolvire a făcut parte din prima generație fără post repartizat de stat.

”Am fost, practic, aruncat în acel haos al unei economii de piață incipiente, așa că m-am angajat la o firmă privată, unde lucra și Călin, fratele meu mai mare, pe un post care nici măcar nu cerea studii superioare.

A fost însă o bună lecție de viață, căci a trebuit să o iau de la zero în chiar momentul zero al noii noastre realități. Am descoperit că e ok să ai idei și că e chiar bine să ai inițiativă” își amintește Pleșa.

Așa a decis, împreună cu fratele său, să își facă propria firmă, Matex SRL.

”Era anul 1993 și nu existau încă firme care să ofere servicii de televiziune prin cablu, așa că piața instalațiilor de recepție satelit, acele antene parabolice, era în plină dezvoltare.

De acolo, de la acele antene parabolice am început și, un an mai târziu, în 1994, am deschis Viva SRL, firmă care se ocupă azi cu comerțul materialelor de construcții.

Ulterior, pentru că piața construcțiilor începea să se dezvolte din ce în ce mai mult, am transformat Matex SRL și am trecut de la parabolice la confecții metalice, domeniu în care firma activează și azi” spune Gabriel Pleșa.

Prin Viva SRL, cei doi frați au mai dezvoltat o afacere în domeniul comunicațiilor, între 1996 și 2002 având un parteneriat cu Dialog (actualul Orange). Unii albaiulieni își mai aduc poate aminte de magazinele VIVA, care vindeau telefoane și accesorii.

”Am decis, împreună cu fratele meu, să renunțăm la afacerea cu telefoanele pentru a ne concentra pe piața materialelor de construcții și chiar a construcțiilor civile, un domeniu care în anii 2000 era într-un veritabil boom.

Ambele firme funcționează și sunt în continuare o afacere de familie profitabilă, de activitatea căreia se ocupă în prezent fratele meu, Călin Pleșa” – Gabriel Pleșa.

În politică a intrat acum mulți ani. A fost implicat în multe acțiuni. Printre altele, a fost singurul lider politic din Alba Iulia care a ieșit discret în stradă în timpul manifestațiilor împotriva Ordonanței 13, unde a strigat alături de mii de oameni: ”PSD, ciuma roșie”, un partid cu care acum va trebui să negocieze în mod direct o eventuală colaborare în consiliul local.

La primărie a fost propulsat după fuzionarea PDL cu PNL. Era atunci președinte al organizației municipale a ”vechiului” PNL și în acest context, liderii PDL l-au cooptat la conducerea noii formațiuni politice și implicit în administrație.

Acolo a ajuns în competiție directă cu Voicu Paul. În calitate de viceprimar, Pleșa nu s-a remarcat în mod deosebit prin proiecte importante. De altfel, nici nu i s-au dat prea multe atribuții.

Cum a ajuns să candideze la funcția de primar

După ce fostul primar, Mircea Hava, a devenit europarlamentar, în interiorul organizației județene a apărut o problemă: cine îi va lua locul acestuia și pe cine va susține partidul. Cei doi viceprimari liberali, Voicu Paul și Gabriel Pleșa, au anunțat fiecare că își doresc să candideze.

Dintre aceștia, Mircea Hava l-a preferat pe Voicu Paul, pe care de altfel l-a susținut pentru preluarea atribuțiilor de primar până la alegeri.

Paul a fost considerat de-a lungul timpului, mâna dreaptă a lui Hava și amândoi au o istorie lungă în PDL.

De altfel, Hava i-a spus și președintelui Iohannis că îl preferă pe Voicu Paul, cu prilejul unui eveniment desfășurat anul trecut la Alba Iulia.

Discuția a fost auzită de jurnaliștii care erau în apropiere.

Pe de altă parte, Pleșa provine din ”vechiul” PNL și după fuziune a pierdut rând pe rând în interiorul partidului, în fața lui Paul: întâi funcția de președinte al organizației din Alba Iulia (la care a fost convins să renunțe chiar în ziua alegerilor) și apoi preluarea atribuțiilor de primar de la Hava.