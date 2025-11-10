Connect with us

Eveniment

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct

Publicat

acum 30 de secunde

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman, deputat de Alba și inițiator al acestei legi, anunță că dezbaterile au fost încheiate și urmează aprobarea în forul legislativ.

”Am încheiat azi, după multe ieșiri publice, dezbaterile pe legea care îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință. Iar miercuri vom da vot final pentru a trimite la promulgare legea al cărei inițiator sunt ca deputat liberal.

Prin noua lege, procentul maxim de avans este limitat astfel: 15% la încheierea promisiunii de vânzare, 25% la finalizarea structurii de rezistență, 25% la finalizarea lucrărilor de instalații.

Sumele de avans sunt strânse într-un cont distinct și nu pot fi folosite decât cu ștampilă dirigintelui de șantier pentru destinația inițială.

În plus, fiecare apartament va avea CF distinct, astfel încât nu mai poți scoate autorizație de construire pentru un bloc cu 20 de apartamente, iar tu, dezvoltator imobiliar de rea-credință vinzi 40, prin artificii de recompartimentare”, precizează Florin Roman.

Promisiunile de vânzare-cumpărare vor fi înscrise obligatoriu în Cartea Funciară, prevede legea. Astfel un imobil nu ar mai putea fi promis de un dezvoltator, mai multor clienți. Inițiativa a venit în urma cazului Nordis. Deputatul face referire și la cazul din Alba Iulia, Parc Residence Alpha.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 31 de secunde

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Evenimentacum 31 de minute

VINERI: Se deschide Târgul de Crăciun de la Sibiu. Concert Radu Nechifor, DreamCatchers Band şi Ducu Bertzi
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum O oră

Vremea până în 23 noiembrie în Transilvania și în țară: se mai încălzește, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

VIDEO Autostrada A1 Sebeș – Nădlac: a fost finalizată străpungerea tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor
Actualitateacum 4 ore

Ce deficit are România. INS a publicat datele pe primele nouă luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 31 de secunde

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Evenimentacum 2 ore

CSM cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu după declarații despre pensiile speciale. Acuzații de incitare la ură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Educațieacum 12 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Evenimentacum 3 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 23 de ore

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 2 zile

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie