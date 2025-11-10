Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman, deputat de Alba și inițiator al acestei legi, anunță că dezbaterile au fost încheiate și urmează aprobarea în forul legislativ.

”Am încheiat azi, după multe ieșiri publice, dezbaterile pe legea care îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință. Iar miercuri vom da vot final pentru a trimite la promulgare legea al cărei inițiator sunt ca deputat liberal.

Prin noua lege, procentul maxim de avans este limitat astfel: 15% la încheierea promisiunii de vânzare, 25% la finalizarea structurii de rezistență, 25% la finalizarea lucrărilor de instalații.

Sumele de avans sunt strânse într-un cont distinct și nu pot fi folosite decât cu ștampilă dirigintelui de șantier pentru destinația inițială.

În plus, fiecare apartament va avea CF distinct, astfel încât nu mai poți scoate autorizație de construire pentru un bloc cu 20 de apartamente, iar tu, dezvoltator imobiliar de rea-credință vinzi 40, prin artificii de recompartimentare”, precizează Florin Roman.

Promisiunile de vânzare-cumpărare vor fi înscrise obligatoriu în Cartea Funciară, prevede legea. Astfel un imobil nu ar mai putea fi promis de un dezvoltator, mai multor clienți. Inițiativa a venit în urma cazului Nordis. Deputatul face referire și la cazul din Alba Iulia, Parc Residence Alpha.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News