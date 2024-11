Legea care pune capăt „cămătăriei” IFN-urilor intră în vigoare. Cum se poate face revizuirea dobânzii la credit

Începând cu data de 11 noiembrie 2024, intră în vigoare Legea nr. 243/2024 privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe, cunoscută sub numele de „legea plafonării dobânzilor” pentru instituțiile financiare nebancare (IFN-uri).

Plafonarea DAE pentru credite ipotecare și de consum:

Pentru creditele ipotecare destinate investițiilor imobiliare, DAE nu poate depăși cu mai mult de 8 puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de Banca Națională a României (BNR).

Pentru creditele de consum, DAE este limitată la 27 de puncte procentuale peste dobânda la facilitatea de creditare a BNR.

Excepții pentru creditele de consum de valori mici:

Clienții IFN-urilor pot cere plafonarea dobânzii

Dacă ai un împrumut în derulare la o instituție financiară nebancară și dobânda sau costul total depășește plafonul menționat de Legea 243/2024, poți cere revizuirea contractului conform noilor limite impuse.

Creditorul (compania de la care ai obținut împrumutul) este obligat să transmită în scris o propunere de revizuire a contractului.

Dacă nu ajungi la o soluție amiabilă cu instituția, poți să te adresezi Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) sau unei asociații de utilizatori de servicii financiare și chiar instanței de judecată.

Ce prevede Legea 243/2024 care plafonează dobânzile la creditele de la IFN

Dobânda este plafonată. Dacă ai sau vrei să obții un împrumut de la o instituție financiară nebancară, iată care sunt noile plafoane ale dobânzii conform Legii 243/2024.

Pentru creditele de până la 5.000 lei, dobânda nu poate depăși 1% pe zi.

Pentru creditele între 5.001 și 10.000 lei, dobânda nu poate depăși 0,8% pe zi.

Pentru creditele de până la 25.000 lei, dobânda nu poate depăși 0,6% pe zi.

În plus, suma totală pe care cliențul o va achita nu poate depăși dublul sumei împrumutate. Persoanele care au întârzieri la plată mai mari de 60 de zile la data de 11.11.2024, pot cere reducerea dobânzii doar după ce plătesc sumele restante.

Legea nr. 243/2024, care va intra în vigoare la 11 noiembrie 2024, reglementează protecția consumatorilor în ceea ce privește costul total al creditării și cesiunea de creanțe.

Aceasta introduce plafoane pentru Dobânda Anuală Efectivă (DAE) aplicabilă creditelor acordate de instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) și stabilește reguli privind cesiunea creanțelor.

Pentru creditele de consum cu valoare maximă de 5.000 lei, costul total al creditării nu poate depăși 1% pe zi, iar suma totală plătibilă de consumator nu poate depăși dublul valorii creditului.

Pentru creditele de consum cu valori între 5.001 lei și 10.000 lei, costul total al creditării este limitat la 0,8% pe zi, cu aceeași restricție privind suma totală plătibilă.

Pentru creditele de consum cu valori între 10.001 lei și 25.000 lei, costul total al creditării nu poate depăși 0,6% pe zi, menținându-se limita dublului valorii creditului pentru suma totală plătibilă.

Reglementări privind cesiunea de creanțe:

Legea stabilește condiții stricte pentru cesiunea creanțelor, asigurând protecția consumatorilor în procesul de transfer al datoriilor către terți.

Aceste măsuri au fost adoptate pentru a proteja consumatorii de dobânzi excesive și practici comerciale incorecte, asigurând un echilibru contractual și integritatea pieței financiar-bancare interne.

Aplicabilitatea legii la contractele în derulare:

Legea se aplică și contractelor de credit aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu anumite condiții:

Contracte active și în maturitate: Se referă la contractele care sunt încă valabile și nu au ajuns la termenul final de plată.

Întârzieri la plată de maximum 60 de zile: Contractele care înregistrează întârzieri la plată de cel mult 60 de zile pot beneficia de prevederile legii.

Procedura de revizuire a contractelor existente:

Pentru a beneficia de noile plafoane ale dobânzilor, consumatorii trebuie să urmeze o procedură de revizuire a contractelor:

Inițierea cererii: Consumatorul trebuie să solicite în mod expres revizuirea contractului pentru a se alinia noilor prevederi legale.

Soluționare pe cale amiabilă: Revizuirea poate fi realizată prin negociere directă cu IFN-ul sau prin intermediul unei entități de soluționare alternativă a litigiilor.

Soluționare pe cale judecătorească: Dacă nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, consumatorul poate apela la instanțele judecătorești pentru a solicita adaptarea contractului conform noii legi.

Unde pot depune cererea pentru rezolvarea pe cale amiabilă

Cererea consumatorului de rezolvare pe cale amiabilă sau prin apelarea la o entitate de soluționare alternativa a litigiilor poate fi făcută direct sau prin intermediul unei asociații de consumatori.

Cererea de soluționare alternativă pe care trebuie să o depuneți la CSALB pentru soluționarea amiabilă poate fi accesată aici: CERERE ONLINE.

Pași recomandați pentru clienții IFN pentru modificarea dobânzilor

Analiza contractului actual: Examinați clauzele contractuale și identificați dobânda anuală efectivă (DAE) aplicată.

Compararea cu noile plafoane: Verificați dacă DAE actuală depășește limitele impuse de lege:

Pentru creditele de consum, DAE nu poate depăși cu mai mult de 27 de puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de Banca Națională a României.

Contactarea IFN-ului: Adresați o cerere scrisă către IFN, solicitând adaptarea contractului la noile prevederi legale.

Consultarea unui specialist: Dacă întâmpinați dificultăți, este recomandat să consultați un avocat specializat în drept bancar sau un consilier financiar pentru a vă asista în demersurile necesare.

Este important de menționat că aplicarea noilor plafoane nu este automată pentru contractele în derulare; consumatorul trebuie să inițieze demersurile necesare pentru adaptarea contractului.

De asemenea, IFN-urile pot percepe comisioane sau taxe pentru modificarea contractului, de aceea este esențial să discutați toate aspectele financiare înainte de a lua o decizie.

Pentru informații suplimentare și asistență, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sau o organizație de protecție a consumatorilor.

Document: Extrase importante din lege

Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, la creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi cu mai mult de 8 puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de Banca Naţională a României pe piaţa financiar-bancară internă.

Art. 5

În cazul creditelor de consum, DAE nu poate depăşi cu mai mult de 27 puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de Banca Naţională a României.

Art. 6

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de consum în valoare maximă de 5.000 lei, costul total al creditării nu poate depăşi 1% pe zi şi, concomitent, valoarea totală plătibilă de către consumator nu poate depăşi dublul valorii totale a creditului.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de consum cu valoare cuprinsă între 5.001 lei şi 10.000 lei, costul total al creditării nu poate depăşi 0,8% pe zi şi, concomitent, valoarea totală plătibilă de către consumator nu poate depăşi dublul valorii totale a creditului.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de consum cu valoare cuprinsă între 10.001 lei şi 25.000 lei, costul total al creditării nu poate depăşi 0,6% pe zi şi, concomitent, valoarea totală plătibilă de către consumator nu poate depăşi dublul valorii totale a creditului.

Art. 7

(1) Dacă nivelul DAE sau, după caz, al costului total al creditării pe zi şi/sau nivelul valorii totale plătibile de către consumator sunt mai ridicate decât plafoanele stabilite la art. 4-6, aceste niveluri vor fi reduse, în mod corespunzător, la cererea consumatorului, fie pe cale amiabilă, fie pe cale judecătorească, fie prin apelarea la o entitate de soluţionare alternativă a litigiilor.

(2) Cererea consumatorului de rezolvare pe cale amiabilă sau prin apelarea la o entitate de soluţionare alternativă a litigiilor poate fi făcută direct sau prin intermediul unei asociaţii de consumatori.

(…)

Art. 9

Constituie practică comercială incorectă şi se sancţionează conform Legii nr. 363/2007, cu modificările şi completările ulterioare:

a) stipularea şi utilizarea de dobânzi excesive sau de clauze privind valoarea totală plătibilă de către consumator care determină depăşirea plafoanelor maximale de costuri prevăzute la art. 4-6 din prezenta lege;

b) stipularea şi utilizarea de dobânzi penalizatoare care depăşesc totalul sumei acordate cu titlu de împrumut sau de credit;

c) stipularea şi utilizarea de dobânzi asupra sumelor care conţin dobânzi sau ascunderea cu rea-credinţă de dobânzi şi anatocisme sub alte denumiri de costuri sau sub stipulaţii destinate reglementării altor aspecte ale raporturilor juridice cu consumatorii;

d) utilizarea de comisioane, speze, prime sau alte accesorii ale creditului, cu intenţia de ascundere a dobânzilor excesive.

Art. 10

(1) În scopul echilibrării prestaţiilor şi al reducerii riscurilor generate de astfel de contracte, prezenta lege este aplicabilă şi contractelor în derulare, respectiv contractelor active la data intrării în vigoare a prezentei legi, aflate în maturitate şi pentru care întârzierile la plată sunt de cel mult 60 de zile.

(2) Aducerea tuturor contractelor aflate în derulare la conformitate cu prevederile prezentei legi se va realiza conform procedurii prevăzute la art. 8.

(3) Pentru contractele aflate în derulare care trebuie aduse la conformitate cu prevederile prezentei legi, plafoanele prevăzute la art. 4 – 6 se vor aplica exclusiv la valoarea principalului rămas de rambursat la data cererii depuse conform prevederilor art. 8.

(…)

Art. 12

(1) În vederea asigurării transparenţei activităţii de cesiune de creanţe, la momentul transferului creanţei individuale ori în cadrul unui portofoliu de creanţe, consumatorul este informat cu privire la cuantumul sumei datorate, fiindu-i prezentate şi documentele justificative, cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se interzice entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare a creanţei să perceapă de la debitor o sumă totală care să depăşească cuantumul creanţei, certificat de creditor la momentul încheierii contractului de cesiune, incluzând orice cheltuieli legate de recuperarea creditului, inclusiv cheltuielile cu executarea silită.

(3) Cuantumul creanţei va cuprinde toate costurile, inclusiv dobânda, dobânda penalizatoare, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, calculate la momentul cesionării contractului şi prezentate defalcat, în format scris, consumatorului.

