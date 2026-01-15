Connect with us

Lemn în valoare de aproape 70.000 de lei confiscat de Poliția Alba după controale cu Garda Forestieră. Ce amenzi au fost aplicate

Publicat

acum 59 de secunde

Poliția Alba a dat amenzi de peste 13.000 de lei și a confiscat lemn, în urma unor controale privind tăierea sau transportul ilegal de material lemnos. Acțiunile au fost derulate în colaborare cu Garda Forestieră.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 14 ianuarie, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 17 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos.

Au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, majoritatea la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 13.200 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 196,31 metri cubi de material lemnos, în valoare de 67.829 de lei.

foto: arhivă

