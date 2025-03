Liceeni din România se pot preînscrie pentru a studia un an școlar în SUA cu bursă completă, în cadrul programului FLEX 2026-2027

Liceeni din România se pot preînscrie pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2026-2027. Ambasada Statelor Unite în România, Ministerul Educației și Cercetării din România și American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internațională) invită liceenii cu cetățenie română să se preînscrie la Programul FLEX 2026-2027.

Deși aplicațiile online se vor deschide în august 2025, elevii interesați pot completa încă de pe acum formularul de preînscriere pentru a primi actualizări și a nu rata lansarea oficială a înscrierilor. Completarea acestui formular nu echivalează cu înscrierea efectivă în procesul de selecție pentru bursă.

Formularul de preînscriere este disponibil aici: https://ais.americancouncils.org/flex .

Programul educațional FLEX este finanțat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și își propune să ofere liceenilor din România ocazia de a studia la un liceu american și de a locui împreună cu o familie americană pe parcursul anului școlar 2026-2027.

Participarea la Programul FLEX, aflat acum în al 10-lea an de existență în România, este gratuită.

În anii de implementare anteriori, FLEX România a oferit bursa către sute de liceeni români din mai multe județe ale țării, aceștia fiind repartizați la licee din state precum Washington, Texas, Colorado, California, Hawaii, Iowa și Florida.

Programul se adresează în egală măsură și liceenilor cu dizabilități.

Ce este Programul FLEX?

FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, iar acum se află în cel de-al 32-lea an de existență.

Programul presupune parcurgerea unui an școlar întreg în Statele Unite ale Americii de către elevii de liceu interesați care sunt declarați câștigători în urma competiției pentru acordarea bursei.

Obiectivul programului este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, pentru ca liceenii să aibă ocazia de a învăța mai multe despre SUA și de a le face cunoscute americanilor țările lor de origine.

În anul școlar 2025-2026, la nivel global, aproximativ 1.000 de liceeni vor învăța în SUA în cadrul Programului FLEX.

Fiecare bursier va locui timp de un an împreună cu o familie americană și va studia la un liceu american, având toate costurile acoperite prin program.

La întoarcerea în România, anul de liceu petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat.

Aplicațiile online se vor deschide în luna august 2025, însă în acest moment elevii interesați pot completa formularul de preînscriere pentru a primi actualizări despre program și a nu rata lansarea înscrierilor oficiale pentru bursa FLEX 2026-2027.

„În timpul anului petrecut în Statele Unite am stat la o familiei din Texas, iar aceasta a fost una dintre cele mai valoroase experiențe, întrucât dintr-o persoana singură la părinți, acum am 8 frați și încă o pereche de părinți, pe care, deși sunt la mii de kilometri distanță, îi simt mereu aproape. De asemenea, prin experiența FLEX m-am dezvoltat mult, devenind o persoana mai răbdătoare, mai organizată și mult mai atentă la toți cei din jur. Pe lânga realizările personale, am creat prietenii și amintiri de neînlocuit. Așa cum eu am devenit o cowgirl pentru totdeauna și FLEX este pentru totdeauna”,a transmis Denisa, bursieră în Normangee, Statul Texas, 2023-2024.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News