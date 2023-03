Limita numărului de porci care pot fi crescuţi într-o gospodărie, eliminată. Reguli dure la transport: se poate confisca mașina

Proiectul de lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, iniţiat de grupul parlamentar al UDMR, a primit raport favorabil, cu unanimitate de voturi, din partea Comisiei de agricultură a Camerei Deputaţilor.

Acesta conţine, între altele, sancţiuni drastice pentru cei care transportă ilegal animale – factor principal de propagare a pestei porcine, a declarat, marţi, pentru Agerpres, deputatul UDMR Könczei Csaba, membru al comisiei, iniţiator.

De asemenea, între principalele modificări aduse de comisia de specialitate se numără eliminarea limitei numărului de porci care pot fi crescuţi într-o gospodărie.

Proiectul de lege stabileşte norme de prevenire şi control al pestei porcine africane la porcinele deţinute şi sălbatice în România, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătăţii animalelor, respectiv a consecinţelor economice, sociale, culturale şi de mediu.

„Acest proiect de lege a fost depus în primăvara anului 2021, în momentul în care se pregătea o ordonanţă de urgenţă care limita numărul de porci, respectiv creşterea porcilor în gospodăriile populaţiei, în fermele familiale la 5, şi nici nu permitea valorificarea acestor porci, era numai pentru autoconsum.

Noi am considerat că asta nu este bine, mai ales având în vedere că din consumul intern, 80% vine din import, deci noi am zis că acea iniţiativă a ANSVSA va extirpa în totalitate creşterea porcului în fermele mici, mijlocii, în gospodăriile populaţiei şi în fermele familiale. (…) Ieri am dat un raport favorabil pentru acea lege”, a precizat deputatul UDMR.

Reguli la transportul porcilor: se poate ajunge până la confiscarea autovehiculului și la confiscarea şi eutanasierea animalelor transportate ilegal

El a precizat că, între timp, au existat discuţii pe marginea proiectului de lege şi cu Ministerul Agriculturii, şi cu ANSVSA şi, în urmă cu două săptămâni, s-a ajuns la un acord comun privind o formă finală, care a fost votată de către deputaţii din Comisia de agricultură.

„În proiectul legii, votat ieri în comisie, şi sper că intră în curând în plen, nu mai există nicio limită de creştere a numărului porcilor în orice fel de gospodărie sau în orice fel de fermă.

Există impuse nişte reguli elementare de securitate şi pentru cei mai mici fermieri, şi pentru cei mai mari, în funcţie de mărimea fermei, şi sunt nişte reglementări draconice pentru transportatorii ilegali de animale, mai ales transportatorii de porcine pe teritoriul ţării, că ei erau de fapt factorul principal de propagare a pestei porcine.

Deci, transportul şi comerţul ilegal cu porcine era vectorul principal de propagare a pestei porcine africane.

Sunt sancţiuni draconice până la confiscarea autovehiculului și până la confiscarea şi eutanasierea animalelor transportate ilegal„, a explicat parlamentarul.

El şi-a exprimat speranţa că, având în vedere că în comisia de specialitate a primit susţinere unanimă, proiectul de lege va fi votat cât de curând de plenul Camerei Deputaţilor.

„Odată şi odată trebuia reglementat acest domeniu de creştere a porcilor în gospodăriile populaţiei şi comerţul şi valorificarea acestora şi sunt convins că va fi o lege care poate fi aplicată şi să reglementeze în mare măsură acest domeniu”, a concluzionat Könczei Csaba.

Proiectul de lege, care a fost adoptat de Senat, urmează să fie votat într-o şedinţă ulterioară de plen, Camera Deputaţilor fiind for decizional în acest caz.

