LISTA claselor și grupelor din ALBA care au activitate online, publicată de Inspectoratul Școlar Județean

”Sunt vaccinat și sper că și voi sunteți vaccinați”, așa și-a început discursul, Bernhard Gehlert, directorul comercial al fabricii Bosch Automotive din Blaj, cu ocazia deschiderii oficiale a noului an universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În fața a sute de studenți strânși în Piața Cetății din Alba Iulia, dar și a altor câteva sute care urmăreau evenimentul online, reprezentantul Bosch a susținut importanța vaccinării împotriva COVID-19.

De remarcat este faptul că aceasta a fost singurul dintre oficialități care a susținut ideea vaccinării.

Printre cei prezenți la deschidere au fost rectorul Universității, Daniel Breaz, arhiepiscopul Irineu, prefectul de Alba, Nicolae Albu, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Emil Popescu, însă nici unul nu a atins în discurs, subiectul vaccinării.

Mai mult de atât, Bernhard Gehlert a reamintit celor prezenți că rata vaccinării în România este una extrem de scăzută, deși aceasta este singura formă de protecție a familiei, prietenilor și colegilor.

”I`m vaccinated! And i hope all of you are vaccinated as well (n.r. Sunt vaccinat și sper că și voi sunteți vaccinați”- au fost cuvintele cu care, Bernhard Gehlert, a început discursul.

Apoi a fost aplaudat de cei prezenți la eveniment.

Acesta a vorbit despre perspective diferite, despre o perspectivă care este opinia ta personală, formată de prieteni, părinți sau chiar cu ajutorul informațiilor de pe internet.

Hai să vorbim despre controversatul subiect al vaccinării.

O a doua perspectivă este cea a părinților cu copii mici care ce pot să facă este să spere că toți cei care interacționează cu copiii lor sunt vaccinați. Asta este tot ce putem face pentru cei mici.

O altă perspectivă este cea a managerului. Ca manager și ca lider este responsabil pentru oamenii din echipa ta. Trebuie să faci tot necesarul pentru a-i proteja. Oameni de știință, guvern și autoritățile din domeniul sănătății, toți au încredere în vaccin.

Într-o companie toți suntem obișnuiți să luam decizii bazate pe numere și pe dovezi științifice. Și noi susținem vaccinarea. Acesta este singurul lucru care ne poate ajuta să ne protejăm unul pe altul și să revenim la o viață mai normală.

O altă perspectivă tot ca și lider este că trebuie să ai grijă de afacerea ta. Desigur dacă este problemă gravă, toată operațiunea poate fi oprită. În cazul nostru nu am putea face livrările către producătorii de mașini. Atunci ar fi o problemă financiară gravă și de asemenea o problemă de reputație.

Trăim în România, o țară cu o rată extrem de mică de vaccinare și din această cauză avem nevoie ca toată lumea să susțină această idee, să își protejeze familia, prietenii și colegii.

Noi Bosch suntem un puternic suporter al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Oferim progame de internship, burse pentru studenți și chiar de anul acesta am lansat un nou program. (…)

Vă mulțumesc! Vaccinați-vă și făceți-vă prieteni”, le-a transmis Bernhard Gehlert celor prezenți în Piața Cetății din Alba Iulia.