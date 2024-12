LIVE VIDEO: Klaus Iohannis, declarații în contextul ANULĂRII alegerilor prezidențiale. ”Rămân în mandat”

Preşedintele Klaus Iohannis susţine vineri, la ora 19,00, la Palatul Cotroceni, o declaraţie de presă, după anularea alegerilor prezidențiale, decisă de Curtea Constituțională a României.

Declarațiile vin în contextul în care Curtea Constituțională a României a anulat vineri turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Alegerile vor fi luate de la zero, candidații trebuind să se înscrie din nou și trebuind să treacă prin procesul de validare de la Biroul Electoral Central.

Principalele declarații:

E o situație nemaiîntâlnită până acum și este bine să ne amintim cum s-a ajuns aici.

La scurt timp am primit semnale, la început telrefonice că anumite lucruri sunt ciudate. Am cerut să se verifice tot ce poate fi verificat și în scurt timp am primit informările scrise.

Am avut 4 materiale de la servicii, SRI, SIE, STS, MAI, iar concluziile au fost grave.

Un candidat a beneficiat nelegal de o promovare masivă în ultimele două zile, când este interzis.

După mai multe contestații, azi CCR a decis că se anulează toată procedura alegerii președintelui. Ce urmează?

Acum urmează convocarea noului Parlament, consultări cu partidele parlamentare și constituirea noului Guvern al României.

Acest guvern va stabili noi date pentru alegerile prezidențiale.

Ce fac eu? În Constituția României citim la articolul 83 alineatul 2: Președintele României își exercită mandatul până la depunerea președintelui nou ales. Asta înseamnă că eu rămân în mandat până când va fi ales un nou președinte.

