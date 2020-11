LIVE VIDEO Marcel Vela: Este ziua Z – O zi importantă pentru combaterea infracționalității

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, susține marți dimineață o conferință de presă, iar cel mai important subiect este acțiune de amploare a Poliției Române din această zi.

Pe lângă acțiunea de amploare, Marcel Vela susține și un raport al Ministerului referitor la activitatea desfășurată în 2020.

Cele mai importante declarații:

Este o zi importantă pentru combaterea infracțiunilor

Poliția încearcă să își schimbe imaginea și să le arate cetățenilor că se implică în lupta împotriva infractorilor

Când am observat că Ministerul are probleme am început o amplă reformă. Am făcut un mare efort și am consultat totți atașații pe Afaceri Interne din ambasadele românești din întreaga lume. La finalul consultărilor cu toate părțile implicate am realizat un proiect de reformă, dar pentru deveni realitate trebuie ca proiectul să fie aprobat în parlament.

Despre pandemia de COVID-19

MAI a fost cel mai implicat minister în lupta cu COVID-19 pe perioada stării de urgență.

În perioada respectivă am stăpânit și controlat evoluția bolii în România. Meritul este al dumneavoastră, al cetățenilor care ați respectat regulile.

De asemenea pe perioada sezonului estival MAI s-a implicat în prevenirea transmiterii virusului în stațiunile turistice.

Pe starea de alertă executăm acțiuni de verificare, noi cei de la MAI am avut camarazi și colegi care s-au îmbolnăvit în timpul misiunilor și în cele din urmă au decedat.

În această acțiune de protejare a populației MAI a avut și inițiativa ca la Spitalul Ministerului să facem un centru de plasmă. Am alocat finanțe și cu ajutorul partenerilor o să reușim să facem o bancă de plasmă.

Despre acțiunea de marți

3000 de polițiști, jandarmi și alte cadre au acționat. 619 acțiuni în forță, din care peste 400 de percheziții și peste 180 de descinderi.

Perchezițiile sunt pe crimă organizată, iar restul pe alte infracțiuni printre care arme și muniții.

Descinderile sunt pentru punerea în executare a unor mandate și mandate de arest preventiv și mandate europene de arestare.

Au fost vizate 21 de grupuri infracționale care se ocupau cu drogurile, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranți, cămătărie șantaj.