LIVE: Ziua Unității Reformate maghiare, sărbătorită la Alba Iulia, în prezența președintelui Ungariei, Katalin Novak

Ziua Unității Reformate este sărbătorită sâmbătă la Alba Iulia, prin evenimente organizate în centrul istoric al orașului, cu participarea președintelui Ungariei, Katalin Novak, a altor oficialități centrale și locale, dar și a mii de etnici maghiari.

Sunt prezenți și preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Declarații:

Kelemen Hunor:

”Atunci când de zilele noastre inaugurăm o statuie în cinstea cuiva trebuie să răspundem la măcar două întrebări. Amintirea cui o cinstim prin acea statuie și de ce am ales acel loc pentru ca ea să fie amplasată.

Se spune că ridicăm statuie în cinstea eroilor. Aducem omagiu personalităților ale căror fapte sunt demne de a rămâne pentru posteritate. Monumentele publice sunt, pe de o parte, amprentele memoriei colective, iar pe de altă parte ne ajută să nu uităm trecutul, ne arată direcția și modele de acțiuni.

Faptul că Bethlen Gabor are statuie de astăzi în Alba Iulia indică, printre altele, că o comunitate care este majoritară în oraș a acceptat eroul unei comunități minoritare.

Acest gest puternic și demn de prețuit pentru noi că statuia este amplasată în Cetatea Alba Iulia și autoritățile locale nu au încercat să ascundă monumentul într-un colț al orașului. Monumentul principelui Bethlen a primit loc în Cetate, un loc care pentru noi semnifică perioada de aur a Transilvaniei, iar pentru prietenii noștri români evocă nașterea României moderne.

Asemenea gest ne indică clar că în trecuturile noastre pot exista dezacorduri, chiar controverse, dar prezentul este comun și, dacă suntem înțelepți, și viitorul este comun.

Statuia lui Bethlen Gabor, pe lângă multe altele, stă mărturie despre aceste lucruri. Statuia principelui oriunde în Transilvania ar fi este într-un loc bun, dar la Alba Iulia este amplasată în locul său adevărat.

Pe Bethlen Gabor îl considerăm pe bună dreptate principele remarcabil al maghiarilor din Transilvania, dar opera sa de viață are măcar două aspect datorită cărora aici, în Europa de Est, poate fi exemplu pentru orice om politic.

âPe de o parte, prin aplicarea persistent și consecventă a convingerii că statele mai mici, fără statut de superputere, pot avea succes dacă înțeleg și folosesc în avantajul lor realitatea politică, dacă trebuie, cu o contrabalansare inteligentă, dacă este necesar, cu o confruntare, dar mereu ținând cont de propriile interese, cum a făcut Bethlen Gabor față de imperiile habsburgice și otomane.

Pe de altă parte, cu acea convingere că o operă de om politic, om de statpoate fi de durată doar dacă edifică viitorul. Bethlen Gabor, prin vedere ascuțită, capacitatea de previziune și, desigur, cu multă experiență, a ajuns la concluzia că edificarea – mai ales dacă e vorba despre o națiune mică – este posibilă doar dacă este pace.

Dacă puterea, energia, viețile omenești nu le folosesc pentru război, pentru distrugere și dacă își îndreaptă atenția către creație.

Fără orice dubii, politica pragmatic, transilvană, originile transilvanismului politic duc până la Bethlen Gabor.

Dacă privim statuia lui Bethlen Gabor să ne amintim încă un lucru. Merită să luptăm pentru ceea ce credem cu adevărat. Chiar dacă această dorință sau intenție este mult mai avansată decât timpurile prezente. Trebuie să facem întotdeauna ceea ce se poate. Acest crez de oferă încă un motiv în plus pentru a-l privi pe Bethlen Gabor nu doar ca pe un mare strămoș, ci și ca pe un exemplu de urmat.

Putem fi mândri, deoarece am făcut ce s-a putut, poate chiar un pic mai mult. În timp ce alții dărâmă statui și creează conflicte, noi ridicăm statui și construim un viitor pașnic, bazat pe respect și înțelegere reciprocă”.

În Cetatea Alba Carolina este dezvelită statuia pricipelui Bethlen Gabor, iar în apropiere vor fi susținute discursuri de către cei prezenți. De la ora 12.00, se desfășoară o slujbă de comemorare.

În zonă sunt asigurate măsuri de securitate. Este prima vizită oficială, într-o țară străină, în calitate de președinte, a Katalinei Novak, care și-a preluat mandatul în 10 mai.

Sunt mii de persoane prezente la eveniment.

Cine este Katalin Novák

Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, are 44 de ani și a fost ministru al tineretului și familiei. Are trei copii și a fost vicepreşedinte al FIDESZ. Are studii economice, de drept şi administraţie publică, în Ungaria şi Franţa. A trăit în SUA, Franţa şi Germania şi vorbeşte engleza, franceza, germana şi spaniola.

Ziua Unității Reformate maghiare

Evenimentul este organizat de către Eparhia Reformată din Ardeal.

Seria evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Unității Reformate maghiare a început joi. Programul a inclus Convenția Generală a Bisericii, cu participarea celor zece episcopi din Bazinul Carpatic și a altor reprezentanți ai bisericii. Au fost sfințite zece biserici renovate din sudul Transilvaniei.

Béla Kató, episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, a precizat că Alba Iulia a fost aleasă ca locație pentru acest eveniment festiv pentru că s-a dorit și aniversarea Colegiului Academic (Collegium Academicum), fondat aici în urmă cu 400 de ani de către principele Transilvaniei, Gábor Bethlen. Colegiul a fost mutat ulterior la Aiud din ordinul principelui Mihály Apafi.

Statuia principelui Gabriel Bethlen

Statuia Principelui Gabriel Bethlen este din bronz, cizelată și patinată maro închis, cu înălțime de 2,7 metri. Este așezată pe un soclu împărțit în două registre orizontale.

Pe registrul superior este inscripționat textul „Gabriel Bethlen 1580 – 1629”, iar pe registrul inferior „SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS (ROM. 8,31) COLLEGIUM ACADEMICUM 400 (1622 – 2022)”.

Greutatea totală a ansamblului este de 3,5 tone. Statuia Principelui este realizată de sculptorul Deak Arpad.

Bethlen Gábor (1580, Ilia – 15 noiembrie 1629, Alba Iulia) a fost principe al Transilvaniei între anii 1613-1629.

