LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 147 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 9 februarie.

Sunt vacante 147 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0258806276

BOGDAN AUTOMOBILE SRL-D – agent de transport international – 2 – 0756576754

ALBATROS GOLD SRL – ambalator manual – 1 – 0728014600

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 1 – 0372568838

REKORD SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 5 – 0258806002

RER VEST SA – controlor calitate – 5 – 0751306504

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – inspector/referent resurse umane – 1 – 0740478449

BEST MOB SRL – încarcator-descarcator – 2 – 0751286358

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – 0372568838

SC DEKA STRUCTURI SRL – macaragiu – 1 – 0722685526

RER VEST SA – manager de proiect in parteneriat public privat – 1 – 0751306504

REKORD SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 5 – 0258806002

SC THERMO HEAT RUS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0258708190

SEWS ROMANIA DEVA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 40 – 0258805112

PROFI ROM FOOD SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0372568838

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – secretar institut, facultate – 1 – 0258806276

BEST MOB SRL – tâmplar universal – 2 – 0751286358

GEORGE & MERI SRL – vânzator – 1 – 0742227501

MOGUT JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

LACTALIS LOGISTIC SRL – manipulant marfuri – 1 – 0739005288

ALBALACT SA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0372609132

ALBALACT SA – mecanic utilaj – 4 – 0372609132

ALBALACT SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 3 – 0372609132

ALBALACT SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 1 – 0372609132

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

AIUD PREMIUM APPLIANCES SRL – manipulant marfuri – 1 – 0745677957

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – functionar administrativ – 10 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer mecanic – 1 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer productie – 1 – 0258807805

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – planificator – 2 – 0258807805

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – specialist in achizitii – 1 – 0258807805

AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881

TOTAL ENTER SRL – agent de turism – 1 – 0744550372

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – 0751104047

M & C ECO PAPER SRL – lucrator sortator deseuri reciclabile – 1 – 0724039933

ELIT SRL – manipulant marfuri – 5 – 0729399359

TOTAL ENTER SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0744550372

SEBI SILVA FOREST SRL – primitor-distribuitor benzina si motorina – 1 – 0766807052

SIPIGFERM SRL – inginer zootehnist – 1 – 0721861716

BRUTĂRIA MATEI HOREA SRL – manipulant marfuri – 1 – 0769723344

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

DONNA CONFEZIONI SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 10 – 0759011561

DONNA CONFEZIONI SRL – maistru în industriile textila, pielarie – 1 – 0741164901

DONNA CONFEZIONI SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0358401269

DONNA CONFEZIONI SRL – sudor – 2 – 0358401269