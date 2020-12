LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 356 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 15 decembrie.

Sunt vacante 356 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

SC BEST ROMVETS SRL – tehnician veterinar – 1 – 0743173073

REYHAN PLAST SRL – manipulant marfuri – 3 – 0759060393

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0258806924

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – 0258806924

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – tehnician electronica – 1 – 0258806924

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – electrician echipamente electrice si energetice – 2 – 0258806924

SC ALBACOM BIZ SRL – manipulant marfuri – 3 – 0258830053

MEDIS ART CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0740135118

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – asistent medical generalist – 1 – 0788364937

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – agent de securitate – 2 – 0786590242

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – agent de securitate intervenție – 10 – 0786590242

AUTOVALEX SERVICE SRL – mecanic auto – 1 – 0744140557

SEWS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 50 – 0258805100

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 2 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 2 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – specialist in achizitii – 1 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnolog alimentatie publica – 1 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – agent de securitate intervenție – 1 – 0731006253

SC AREMY GRILL SRL – pizzar – 1 – 0728825125

SC PANEBO GAZ SRL – manipulant marfuri – 1 – 0760235484

SDEE TRANSILVANIA SUD SA – electrician montare si reparatii linii electrice aeriene – 1 – 0268305999

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0728108116

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0728108116

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 1 – 0728108116

ASK PRETZEL SRL – lucrator comercial – 1 – 0723209371

CENTRU DE ACTIVITATI CRESTEM FRUMOS SRL – psiholog – 1 – 0744627922

IPEC SA – marcator piese – 15 – 0758800134

IPEC SA – ambalator manual – 10 – 0758800134

IPEC SA – laborant chimist – 1 – 0758800134

IPEC SA – mecanic utilaj – 3 – 0758800134

SC TOVI ASIG SRL – economist în economie generala – 1 – 0720999229

ALBALACT SA – mecanic utilaj – 2 – 0736777388

ALBALACT SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0736777388

ALBALACT SA – operator la roboti industriali – 4 – 0736777388

ALBALACT SA – sudor – 1 – 0736777388

ALBALACT SA – agent comercial – 2 – 0736777388

AZETS INSIGHT SRL – economist în economie generala – 2 – 0369454980

AZETS INSIGHT SRL – functionar administrativ – 2 – 0369454980

ARTEMIS SRL – asistent manager – 1 – 0722574299

A & D STRUCTURI PREFABRICATE DIN BETONSRL – magaziner – 1 – 0745037211

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882