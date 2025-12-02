Connect with us

Economie

Locuri de muncă în Alba: 539 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 2 decembrie. Sunt vacante 539 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL- operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL- muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL- îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • ALE SMART CLEAN SRL – manager – 1 – 0775231457
  • ALE SMART CLEAN SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 3 – 0775231457
  • ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
  • ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
  • ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
  • AȘK PRETZEL SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0759643342
  • AȘK PRETZEL SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0759643342
  • AZ BUILDER SRL – lacatus – montator – 3 – 0725693725
  • AZ BUILDER SRL – sudor – 3 – 0725693725
  • BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – manager – 1 – 0725051820
  • BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 1 – 0725051820
  • BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar administrativ – 1 – 0725051820
  • BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar documentare – 1 – 0725051820
  • BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799
  • BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA – contabil-sef – 1 – 0258811443CORIOLAN IMPEX SRL – gestionar depozit – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CRUSH INTERIORS SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0747388048
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DGA ROUTE SRL- pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • DTS UNIC PROIECT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258822046
  • DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • ECO FUNERARE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0788412980
  • FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic,
  • faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • FIRMAMENTUM SRL – sapator manual – 1 – 0766448772
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • HARAGUS CONS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0755724501
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
  • KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 4 – 0753834181
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • MAYEVI CAKE SRL – asistent manager – 1 – 0724557222
  • MAYEVI CAKE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0724557222
  • MAYEVI CAKE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0724557222
  • MAYEVI CAKE SRL – manipulant marfuri – 1 – 0724557222
  • MAYEVI CAKE SRL – curier – 1 – 0724557222
  • NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 2 – 0745209939
  • ORGANIC BAKERY SRL – inginer ecolog – 1 – 0740195810
  • ORGANIC BAKERY SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740195810
  • ORGANIC BAKERY SRL – lucrator gestionar – 1 – 0740195810
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • PROFI ROM FOOD SRL – manager de zona – 1 – 0372568911
  • RESTART MARKET SOCIAL SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0752962088
  • RESTART MARKET SOCIAL SRL – agent comercial – 1 – 0752962088
  • RESTART MARKET SOCIAL SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje – 1 – 0752962088
  • RESTART MARKET SOCIAL SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0752962088
  • REWORK ONE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0762118072
  • REWORK ONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0762118072
  • RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 3 – 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 1 – 0743175729
  • SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • TECHSMART LABS SRL – programator ajutor – 1 – 0749140261
  • TECHSMART LABS SRL – operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice – 1 – 0749140261
  • TECHSMART LABS SRL – dezvoltator de e – learning – 1 – 0749140261
  • TECHSMART LABS SRL – tehnician resurse umane – 1 – 0749140261
  • TED ELECTRO SRL- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
  • TED ELECTRO SRL- inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0744357709
  • TED ELECTRO SRL- electrician în constructii – 1 – 0744357709
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 5 – 0372133794
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sef formatie – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – lacatus mecanic – 5 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sudor – 5 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – inginer mecanic – 2 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 3 – 0358401269
  • DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0743515200
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0743199310
  • RECHEA CONCEPT SRL – casier – 1 – 0740099788
  • STAR COMPANY SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0748806367
  • TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
  • TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
  • ZG TIMBER SEBES SRL – ungator – gresor – 1 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0724232863
  • ZG TIMBER SEBES SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0724232863

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala – 1 – 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • MAIER GRADINARU SRL – gradinar – 3 – 0744774104
  • MAIER GRADINARU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0744774104
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • VANGAO SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740903545
  • VANGAO SRL – asistent manager – 1 – 0740903545

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

  • DEVICA SOLUTIONS SRL – manager de produs – 1 – 0787202534
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • ROAL CONCEPT EVENTS SRL – coordonator conformitate – 1 – 0726446855
  • ROAL CONCEPT EVENTS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0726446855
  • ROAL CONCEPT EVENTS SRL – organizator prestari servicii – 1 – 0726446855

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • GUSTUL BINELUI SRL – vânzator – 3 – 0728850132
  • GUSTUL BINELUI SRL – lucrator comercial – 1 – 0728850132
  • GUSTUL BINELUI SRL – manager – 1 – 0728850132
  • GUSTUL BINELUI SRL – operator calculator electronic si retele – 1 – 0728850132
  • GUSTUL BINELUI SRL – facturist – 1 – 0728850132
  • GUSTUL BINELUI SRL – specialist marketing – 1 – 0728850132
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 2 – 0735845720
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece – 1 – 0734418187
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
  • OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – electrician echipamente electrice si energetice – 1 – solpopdistribution@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
  • PIVNITA DOMNEASCA – ospatar (chelner) – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – manager – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – bucatar – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – ajutor bucatar – 1 – 0744902683
  • PIVNITA DOMNEASCA – barman – 1 – 0744902683

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • DAIA ROMANA – SC NEL & UTU PROFESIONAL – zidar pietrar – 1 – 0761625107
  • DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0769772189
  • DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 3 – 0769772189
  • DAROAIA – DEEA CRIS CENTER SRL – director societate comerciala – 1 – 0747881183
  • DEAL – CÂLNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
  • DEAL – CÂLNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – mecanic auto – 1 – 0768250974
  • DEAL – CÂLNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
  • DOBRA – PATISERIA AVRAM SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743199310
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – sudor – 10 – 0744693292
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – dispecer – 1 – 0743393812
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
  • IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – topograf – 1 – 0775231457
  • IGHIU – ZIMAF SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0731012494
  • IGHIU – ZIMAF SRL – bucatar – 1 – 0731012494
  • IGHIU – ZIMAF SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731012494
  • JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – lavinia.burnete@jidvei.ro
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0744776973
  • LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – specialist marketing – 1 – 0754228083
  • LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – secretara – 1 – 0754228083
  • MESENTEA – LACTO FLORY S.R.L – încarcator – descarcator – 1 – 0760234227
  • MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0760259525
  • PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0755724501
  • PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – manager – 1 – 0755724501
  • PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0755724501
  • PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – asistent manager – 1 – 0775231457
  • PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – manager – 1 – 0775231457
  • POSAGA – FORESTA ECO TRANS SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0764246604
  • POSAGA – FORESTA ECO TRANS SRL – tehnician în industrializarea lemnului – 1 – 0764246604
  • POSAGA – FORESTA ECO TRANS SRL – operator la colectatul si manipulatul lemnului – 2 – 0764246604
  • POSAGA DE JOS – ECO SOCIAL TRASCAU SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0768610392
  • POSAGA DE JOS – ECO SOCIAL TRASCAU SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0768610392
  • POSAGA DE JOS – ECO SOCIAL TRASCAU SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0768610392
  • POSAGA DE JOS – BEDELEU TERRA CONSTRUCT SRL – finisor terasamente – 1 – 0767783019
  • POSAGA DE JOS – BEDELEU TERRA CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0767783019
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – operator la masini – unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
  • SANMICLAUS – Emma Invest SRL – administrator – 1 – 0762133710
  • SANMICLAUS – Emma Invest SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0762133710
  • SANMICLAUS – Emma Invest SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0762133710
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SARD – ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0742930891
  • SARD – ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0742930891
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – administrator – 1 – 0748112063
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – spalator vehicule – 3 – 0748112063
  • SEBESEL – PD GLOBAL SRL – functionar administrativ – 1 – 0748112063
  • SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – zugrav – 2 – 0775231457
  • SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744597101
  • SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – operator la fabricarea mezelurilor – 3 – 0744597101
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – fotograf – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – editor imagine – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – agent de vânzari – 1 – 0722256969
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 6 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
  • VADU MOTILOR – S.C. CLAUDEL PRO CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0742469917
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744602188
  • VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744602188
Comentează

