Locuri de muncă în Alba: 539 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 2 decembrie. Sunt vacante 539 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ – agent hidrotehnic – 1 – 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL- operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL- muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL- îngrijitor animale – 1 – 0756101055
- ALE SMART CLEAN SRL – manager – 1 – 0775231457
- ALE SMART CLEAN SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 3 – 0775231457
- ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
- ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
- ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
- AȘK PRETZEL SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0759643342
- AȘK PRETZEL SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0759643342
- AZ BUILDER SRL – lacatus – montator – 3 – 0725693725
- AZ BUILDER SRL – sudor – 3 – 0725693725
- BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – manager – 1 – 0725051820
- BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 1 – 0725051820
- BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar administrativ – 1 – 0725051820
- BBS BETTER BUSINESS SOLUTIONS – functionar documentare – 1 – 0725051820
- BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799
- BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA – contabil-sef – 1 – 0258811443CORIOLAN IMPEX SRL – gestionar depozit – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- CRUSH INTERIORS SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0747388048
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- DGA ROUTE SRL- pizzar – 2 – 0723218149
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- DTS UNIC PROIECT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258822046
- DULCESA SRL – cofetar – 1 – 0745925181
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- ECO FUNERARE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0788412980
- FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic,
- faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
- FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
- FIRMAMENTUM SRL – sapator manual – 1 – 0766448772
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- HARAGUS CONS SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0755724501
- IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 1 – 0365404203
- KANI CLUB SRL – ajutor ospatar – 4 – 0753834181
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- MAYEVI CAKE SRL – asistent manager – 1 – 0724557222
- MAYEVI CAKE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0724557222
- MAYEVI CAKE SRL – femeie de serviciu – 1 – 0724557222
- MAYEVI CAKE SRL – manipulant marfuri – 1 – 0724557222
- MAYEVI CAKE SRL – curier – 1 – 0724557222
- NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 2 – 0745209939
- ORGANIC BAKERY SRL – inginer ecolog – 1 – 0740195810
- ORGANIC BAKERY SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740195810
- ORGANIC BAKERY SRL – lucrator gestionar – 1 – 0740195810
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- PROFI ROM FOOD SRL – manager de zona – 1 – 0372568911
- RESTART MARKET SOCIAL SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0752962088
- RESTART MARKET SOCIAL SRL – agent comercial – 1 – 0752962088
- RESTART MARKET SOCIAL SRL – tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje – 1 – 0752962088
- RESTART MARKET SOCIAL SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0752962088
- REWORK ONE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0762118072
- REWORK ONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0762118072
- RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 3 – 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 1 – 0743175729
- SERALY KEB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747188167
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
- TECHSMART LABS SRL – programator ajutor – 1 – 0749140261
- TECHSMART LABS SRL – operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice – 1 – 0749140261
- TECHSMART LABS SRL – dezvoltator de e – learning – 1 – 0749140261
- TECHSMART LABS SRL – tehnician resurse umane – 1 – 0749140261
- TED ELECTRO SRL- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744357709
- TED ELECTRO SRL- inginer instalatii pentru constructii – 1 – 0744357709
- TED ELECTRO SRL- electrician în constructii – 1 – 0744357709
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724
- URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 5 – 0372133794
- WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
- YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sef formatie – 2 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – lacatus mecanic – 5 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sudor – 5 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – inginer mecanic – 2 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 3 – 0358401269
- DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756064618
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 3 – 0743515200
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- LIBRARIA DANIELA SRL – grafician – 1 – 0743199310
- RECHEA CONCEPT SRL – casier – 1 – 0740099788
- STAR COMPANY SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0748806367
- TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
- TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
- ZG TIMBER SEBES SRL – ungator – gresor – 1 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0724232863
- ZG TIMBER SEBES SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0724232863
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
- GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala – 1 – 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- MAIER GRADINARU SRL – gradinar – 3 – 0744774104
- MAIER GRADINARU SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0744774104
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- VANGAO SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740903545
- VANGAO SRL – asistent manager – 1 – 0740903545
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- DEVICA SOLUTIONS SRL – manager de produs – 1 – 0787202534
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- ROAL CONCEPT EVENTS SRL – coordonator conformitate – 1 – 0726446855
- ROAL CONCEPT EVENTS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0726446855
- ROAL CONCEPT EVENTS SRL – organizator prestari servicii – 1 – 0726446855
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
- SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- GUSTUL BINELUI SRL – vânzator – 3 – 0728850132
- GUSTUL BINELUI SRL – lucrator comercial – 1 – 0728850132
- GUSTUL BINELUI SRL – manager – 1 – 0728850132
- GUSTUL BINELUI SRL – operator calculator electronic si retele – 1 – 0728850132
- GUSTUL BINELUI SRL – facturist – 1 – 0728850132
- GUSTUL BINELUI SRL – specialist marketing – 1 – 0728850132
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- IVET SRL – manipulant marfuri – 2 – 0735845720
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187
- MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece – 1 – 0734418187
- MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0761133811
- MOTORHELP SERVICE – vopsitor auto – 1 – 0761133811
- OFFROAD & RELOAD SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0766630863
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
- SOLPOP DISTRIBUTION SRL – electrician echipamente electrice si energetice – 1 – solpopdistribution@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148
- PIVNITA DOMNEASCA – ospatar (chelner) – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – manager – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – bucatar – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – ajutor bucatar – 1 – 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA – barman – 1 – 0744902683
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- DAIA ROMANA – SC NEL & UTU PROFESIONAL – zidar pietrar – 1 – 0761625107
- DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0769772189
- DAIA ROMANA – SMART PERSPECTIVE SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 3 – 0769772189
- DAROAIA – DEEA CRIS CENTER SRL – director societate comerciala – 1 – 0747881183
- DEAL – CÂLNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – administrator societate comerciala – 1 – 0768250974
- DEAL – CÂLNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – mecanic auto – 1 – 0768250974
- DEAL – CÂLNIC – IMPACT AUTO ALEX S.R.L – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0768250974
- DOBRA – PATISERIA AVRAM SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743199310
- DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
- DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- GALDA DE JOS – ALBANI FOREX SRL – sudor – 10 – 0744693292
- GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
- GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – dispecer – 1 – 0743393812
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – director general societate comerciala – 1 – 0775231457
- IGHIU – GEOSTRUCT ALBA – topograf – 1 – 0775231457
- IGHIU – ZIMAF SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0731012494
- IGHIU – ZIMAF SRL – bucatar – 1 – 0731012494
- IGHIU – ZIMAF SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731012494
- JIDVEI – JIDVEI SRL FILIALA ALBA – inginer horticultor – 1 – lavinia.burnete@jidvei.ro
- JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 10 – 0744776973
- LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – specialist marketing – 1 – 0754228083
- LUNCA – SC SELMAR WASH SRL – secretara – 1 – 0754228083
- MESENTEA – LACTO FLORY S.R.L – încarcator – descarcator – 1 – 0760234227
- MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0760259525
- PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0755724501
- PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – manager – 1 – 0755724501
- PIANU DE JOS – ECO SOBE SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0755724501
- PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – asistent manager – 1 – 0775231457
- PONOR – MIRA EVENTS S.R.L. – manager – 1 – 0775231457
- POSAGA – FORESTA ECO TRANS SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0764246604
- POSAGA – FORESTA ECO TRANS SRL – tehnician în industrializarea lemnului – 1 – 0764246604
- POSAGA – FORESTA ECO TRANS SRL – operator la colectatul si manipulatul lemnului – 2 – 0764246604
- POSAGA DE JOS – ECO SOCIAL TRASCAU SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0768610392
- POSAGA DE JOS – ECO SOCIAL TRASCAU SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0768610392
- POSAGA DE JOS – ECO SOCIAL TRASCAU SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0768610392
- POSAGA DE JOS – BEDELEU TERRA CONSTRUCT SRL – finisor terasamente – 1 – 0767783019
- POSAGA DE JOS – BEDELEU TERRA CONSTRUCT SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0767783019
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – operator la masini – unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
- SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
- SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
- SALISTEA – SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
- SALISTEA – SC BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
- SANMICLAUS – Emma Invest SRL – administrator – 1 – 0762133710
- SANMICLAUS – Emma Invest SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0762133710
- SANMICLAUS – Emma Invest SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0762133710
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
- SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- SARD – ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0742930891
- SARD – ANADOLU LIDER CONSTRUCT S.R.L. – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0742930891
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – administrator – 1 – 0748112063
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – spalator vehicule – 3 – 0748112063
- SEBESEL – PD GLOBAL SRL – functionar administrativ – 1 – 0748112063
- SIBOT – INTERIOR EXPERT SRL – zugrav – 2 – 0775231457
- SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744597101
- SUGAG – TRANSALPINA CARN S.R.L. – operator la fabricarea mezelurilor – 3 – 0744597101
- TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969
- TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – fotograf – 1 – 0722256969
- TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – editor imagine – 1 – 0722256969
- TARTARIA – MAX IMAGES S.R.L. – agent de vânzari – 1 – 0722256969
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 6 – 0751631980
- TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
- VADU MOTILOR – S.C. CLAUDEL PRO CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0742469917
- VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0744602188
- VINTU DE JOS – CONTI IMPEX SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744602188
