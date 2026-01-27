Economie
Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 27 ianuarie 2026. Sunt vacante 550 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - responsabil proces - 1 - 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - tehnician în protectia mediului (tehnician ecolog) - 1 - 0756101055
- ALBA OFFICE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0790674667
- ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148
- ALBATROS GOLD SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0728014600
- ALBATROS GOLD SRL - muncitor necalificat în agricultura - 5 - 0728014600
- ANTICA FORAJE SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 2 - 0755585586
- ANTICA FORAJE SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0755585586
- APA ANABELA SRL - manipulant marfuri - 1 - 0751147222
- ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA - femeie de serviciu - 1 - 0726248971
- ASOCIATIA FABRICA DE CULORI - manager - 1 - 0744804094
- ASOCIATIA FABRICA DE CULORI - agent de vânzari - 1 - 0744804094
- ASOCIATIA FABRICA DE CULORI - lucrator comercial - 1 - 0744804094
- BIO TERAPIA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 5 - 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL - kinetoterapeut - 3 - 0723278582
- BOGDAN AUTOMOBILE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 4 - 0747763288
- BOGDAN AUTOMOBILE SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0747763288
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
- CRUSTA DE AUR SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0729487164
- DAFI INSTAL SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0743917593
- DAFI INSTAL SRL - instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze - 1 - 0743917593
- DAFI INSTAL SRL - tehnician energetician/electrician - 1 - 0743917593
- DAFI INSTAL SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0743917593
- DDT PROIECT SRL - inginer topograf - 1 - 0748961726
- DDT PROIECT SRL - desenator tehnic - 1 - 0748961726
- DDT PROIECT SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0748961726
- DDT PROIECT SRL - analist ajutor - 1 - 0748961726
- DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
- DMG SOLAR ENERGY - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745867914
- DMG SOLAR ENERGY - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0745867914
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- FLORIDA DESIGN SRL - reprezentant comercial - 1 - 0730823333
- FRESH HELMET SOLUTIONS - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 3 - 0744760408
- GENERAL STYLE SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0744557853
- GENERAL STYLE SRL - croitor - confectioner îmbracaminte, dupa comanda - 2 - 0744557853
- HAIBLIK SRL - asistent manager - 1 - 0766589737
- HAIBLIK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0766589737
- IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0743671934
- IOLAN STONE SRL - zidar pietrar - 1 - 0743671934
- INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 1 - 0365404203
- KIDDOLAND SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0765762860
- KIDDOLAND SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765762860
- KINETOMEDICA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
- MARISS FOOD SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - perfettotrading@yahoo.com
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
- MES BULDO SRL - secretara - 1 - 0790674667
- MIRAGE HEAVEN SRL - manager - 1 - 0748906889
- MIRAGE HEAVEN SRL - bucatar - 1 - 0748906889
- MIRAGE HEAVEN SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0748906889
- NATURA URBANA 360 SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0755131658
- NATURA URBANA 360 SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 4 - 0755131658
- NEW SECURITY SRL - agent de securitate - 2 - 0764183183
- NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
- NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
- NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
- P&C GLOBAL RECRUITMENT SRL - femeie de serviciu - 2 - 0755885544
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 5 - 0258811646
- PERFECT PRIVAT CATERING - bucatar - 1 - 0743415618
- PERFECT PRIVAT CATERING - ajutor bucatar - 1 - 0743415618
- PERFECT PRIVAT CATERING - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0743415618
- PIKOLAND SRL - îngrijitor de copii - 3 - 0741127963
- PIKOLAND SRL - educatoare - 1 - 0741127963
- PLACINTARIE LA ROMINA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0474696926
- PLACINTARIE LA ROMINA SRL - agent de vânzari - 1 - 0474696926
- PLACINTARIE LA ROMINA SRL - patiser - 1 - 0474696926
- PRIMATO SRL - inginer mecanic - 1 - 0722294342
- PRIMATO SRL - tinichigiu carosier - 1 - 0722294342
- PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - casier - 3 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 3 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - director magazin - 1 - 0372568911
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0740195535
- SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
- SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
- SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 5 - 0254206600
- SMARTFUN LAB SRL - instructor - educator pentru activitati de resocializare - 1 - 0744627922
- SMARTFUN LAB SRL - pedagog social - 1 - 0744627922
- SMARTFUN LAB SRL - psiholog în specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala - 1 - 0744627922
- SMART TREND SRL - lucrator gestionar - 1 - 0745022022
- SOCIALDRIVE SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 4 - 0742772604
- SPALATORIA APULUM SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0729531358
- SPALATORIA APULUM SRL - calcatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
- SPALATORIA APULUM SRL - curatatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
- TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 2 - 0730608242
- TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- TERAINFO SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - 0744654454
- TOP HR BUSINESS SRL - specialist resurse umane - 1 - 0358103516
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - tinichigiu în constructii - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - faiantar - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - montator placaje interioare si exterioare - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 2 - 0745645001
- US FOOD NETWORK SA - casier - 1 - 0213120023
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
- WORKPOINT HUB ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0732626327
- WORKPOINT HUB ALBA SRL - asistent manager - 1 - 0732626327
- WORKPOINT HUB ALBA SRL - animator socioeducativ - 1 - 0732626327
- WORKPOINT HUB ALBA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0732626327
- WORK TEAM TRANSYLVANIA SRL - femeie de serviciu - 2 - 0755885544
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- COMA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 2 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - lacatus mecanic - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - montator pereti si plafoane din ghips - carton - 1 - hr@comaconstruct.ro
- COMA CONSTRUCT SRL - sudor - 1 - hr@comaconstruct.ro
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 2 - 0743515200
- DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
- ECODULGHERIA SOCIALA SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 1 - 0758313190
- ECODULGHERIA SOCIALA SRL - manager in servicii sociale - 1 - 0758313190
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- IMSAT SA - lacatus mecanic - 1 - 0213166600
- IMSAT SA - electrician în constructii civile si industriale - 1 - 0213166600
- IMSAT SA - inginer electrician - 1 - 0213166600
- KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
- LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 - 0740478675
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- MUNTHIU VET SRL - manipulant marfuri - 1 - 0769289761
- RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
- RECHEA CONCEPT SRL - lucrator comercial - 1 - 0740099788
- SFERA BAGS SRL - pregatitor articole marochinarie - 2 - 0731357225
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
- BROTHER'S SASU SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0762337528
- BROTHER'S SASU SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0762337528
- BROTHER'S SASU SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762337528
- BROTHER'S SASU SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0762337528
- EXCELENT TRANS SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 1 - 0743899485
- GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743016221
- GOARNĂ TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0258863920
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 2 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 2 - 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245
- STEF ALISA MARIA - guvernanta - 1 - 0722257738
- TOPOGANE 4 FUN SRL - lacatus - montator - 1 - 0759891179
- TOPOGANE 4 FUN SRL - organizator evenimente - 1 - 0759891179
- TOPOGANE 4 FUN SRL - animator sportiv - 1 - 0759891179
- TOPOGANE 4 FUN SRL - finisor - reparator de produse industriale din cauciuc - 1 - 0759891179
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- LA GOGU&RAZVI SRL - ajutor bucatar - 2 - 0740175289
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- APUSENI SKI BOOTS SRL - controlor calitate - 1 - 0749223226
- APUSENI SKI BOOTS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0749223226
- CUPITDONE COFFEE SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0743328027
- CUPITDONE COFFEE SRL - barman preparator de cafea (barista) - 1 - 0743328027
- RIVALY C.H. SRL - preparator de semifabricate si preparate culinare - 2 - 0744612264
- RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- AGOMI HOUSE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0736627565
- AGOMI HOUSE SRL - gradinar - 1 - 0736627565
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - bucatar - 5 - alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - ajutor bucatar - 5 - alpinateam.hr@gmail.com
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - alpinateam.hr@gmail.com
- KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
- BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - fotograf - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - producator audiovideo - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - lucrator social - 1 - 0750272515
- SCANDI - INTERIORS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0758878315
- STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0744162644
- XTRACT DESIGN CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0753313277
Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ
Angajator - post vacant - nr. locuri - telefon mobil/ e-mail
- COLUMBA EVENTS - organizator prestari servicii - 2 - 0751501894
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - gestionar depozit - 1 - 0722590832
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - macelar - 1 - 0722590832
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BEST BOTTLING SRL - operator la masini de amestecare (produse chimice) - 2 - 0746124695
- PEK STAR SRL - cartonagist - 1 - 0744543820
- PIVNITA DOMNEASCA - barman - 2 - 0744902683
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- ARIESENI - SC M&M AGREMENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0745231944
- ARIESENI - SC M&M AGREMENT SRL - organizator prestari servicii - 1 - 0745231944
- BARABANT - SC CATERING GRUP SRL - bucatar - sef - 1 - 0756706959
- BARABANT - SC CATERING GRUP SRL - bucatar - 1 - 0756706959
- BARABANT - SC CATERING GRUP SRL - ajutor bucatar - 1 - 0756706959
- BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - operator sunet - 1 - 0756708243
- BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - manipulant marfuri - 3 - 0756708243
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0729141572
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - lucrator gestionar - 1 - 0729141572
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - secretar administrativ - 1 - 0729141572
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - femeie de serviciu - 1 - 0729141572
- BENIC - AGROPACK ALBA S.R.L. - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - AGROPACK ALBA S.R.L. - ambalator manual - 3 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale - 2 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - functionar administrativ - 1 - 0762938707
- CALNIC - DN AGRAR SERVICE S.R.L. - tractorist - 1 - 0258818115
- CAPALNA - SC DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
- CAPALNA - SC DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 1 - 0762832800
- CASA DE PIATRA - ARIESENI - SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil al managementului responsabilitatii sociale - 1 - 0751877994
- CERGAU MARE - DC Electrix S.R.L. - inginer electrician - 1 - 0745395484
- CERGAU MARE - ALUTUS SRL - bucatar - 1 - 0744791799
- CERGAU MARE - ALUTUS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0744791799
- COLTESTI - ROBAL RENT SRL - receptionist - 1 - 0728852218
- COLTESTI - ROBAL RENT SRL - organizator prestari servicii - 1 - 0728852218
- COLTESTI - CHEESEBOX SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0728852218
- COLTESTI - CHEESEBOX SRL - lucrator comercial - 3 - 0728852218
- CRACIUNELU DE JOS - SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
- CRACIUNELU DE JOS - SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
- CUT - MICRO BELLO S.R.L. - femeie de serviciu - 1 - 0775325878
- DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - confectioner cablaje auto - 5 - 0258806924
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - tehnician programare, lansare, urmarirea productiei - 1 - 0745353599
- DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0258806924
- DRAMBAR - FLASH EXPERT GARAGE SRL - electromecanic auto - 1 - 0757928573
- DRAMBAR - TRANSILVANIA NUTS SRL - manager - 1 - 0745353599
- FATA LAPUSULUI - ARIESENI - SC TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
- FATA LAPUSULUI - ARIESENI - SC TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006
- GALATI - NEW ANDRE TEAM - mecanic auto - 1 - 0741070818
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 3 - 0744693292
- GALDA DE JOS - DOPPIO ADVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0771436982
- GALDA DE JOS - TEAM GREEN CITY SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0770788185
- GALDA DE JOS - BUGY AVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0773764942
- GALDA DE JOS - SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
- GARBOVA - SC ATV GARBOVA SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0753073020
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0743393812
- GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 3 - 0372568911
- HOREA - SC HOREA WILD GLAMPING SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767025500
- HOREA - SC HOREA WILD GLAMPING SRL - receptionist - 1 - 0767025500
- IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115
- IGHIU - OUTDOOR SOCIAL SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0787888566
- IGHIU - OUTDOOR SOCIAL SRL - organizator prestari servicii - 3 - 0787888566
- IGHIU - SC ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - administrator - 1 - 0747789632
- IGHIU - SC ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0747789632
- IGHIU - DIGMASTER - manager - 1 - 0787784150
- LAZ - VERO MOL CAFFE S.R.L. - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
- LIVEZILE - URBAN WOODS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0748905157
- LUNCA BISERICII - VIDRA - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - VIDRA - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - VIDRA - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - VIDRA - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - APA ANABELA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751147222
- LUNCA BISERICII - VIDRA - AQUA NRG VIDRA SRL - casier - 1 - 742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - APA ANABELA SRL - casier - 1 - 0751147222
- MERETEU - BYT EVENTS SRL - manager - 1 - 0747377364
- MERETEU - BYT EVENTS SRL - bucatar - 1 - 0747377364
- MERETEU - BYT EVENTS SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0747377364
- MERETEU - BYT EVENTS SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0747377364
- METES - HOUSE RODY SRL - manager general - 2 - 0742967273
- METES - HOUSE RODY SRL - receptioner de hotel - 2 - 0742967273
- METES - HOUSE RODY SRL - camerista hotel - 2 - 0742967273
- METES - HOUSE RODY SRL - ghid de turism - 2 - 0742967273
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - gestionar depozit - 1 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - operator la fabricarea mezelurilor - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - agent comercial - 2 - 0756164258
- OARDA - AGRAS FOOD FACTORY SRL - facturist - 1 - 0756164258
- OARDA - SCANDIA RETAIL SRL - lucrator comercial - 2 - 0258811714
- OARDA - ELIT SRL - operator la tratarea si epurarea apelor uzate - 1 - 0721367218
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - director societate comerciala - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - agent de vânzari - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - femeie de serviciu - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - manipulant marfuri - 1 - 0720660828
- PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - inginer mecanic - 1 - 0743150974
- PETRESTI - TOOLS RENT PRO SRL - director vânzari - 1 - 0729399259
- PETRESTI - TOOLS RENT PRO SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0729399259
- PETRESTI - GOLD UNLIMITED S.R.L. - sudor - 2 - 0757833709
- PETRESTI - GOLD UNLIMITED S.R.L. - îngrijitor cladiri - 2 - 0757833709
- PIRITA - ZLATNA - Elena Garden srl - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0772236517
- PIRITA - ZLATNA - Elena Garden srl - manipulant marfuri - 1 - 0772236517
- PIRITA - ZLATNA - Elena Garden srl - antreprenor în economia sociala - 1 - 0772236517
- PURCARETI - PIANU - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470
- PURCARETI - PIANU - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470
- RAMETEA - SC ESD - STAR SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0740236167
- RAMETEA - SC ESD - STAR SRL - bucatar - 1 - 0740236167
- RAMETEA - SC ESD - STAR SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0740236167
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - director societate comerciala - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - lucrator comercial - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - ajutor bucatar - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767538624
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0764220451
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0764220451
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0764220451
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - secretar administrativ - 1 - 0764220451
- SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - SC BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
- SANTIMBRU - SC COMȘA CU BULDO S.R.L. - secretar administrativ - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - SC COMȘA CU BULDO S.R.L. - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - director tehnic - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - manager resurse umane - 1 - 0754540111
- SARD - SC ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
- SARD - SC ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
- SARD - NOVALIS HOME S.R.L. - croitor - 1 - 0753079930
- SARD - NOVALIS HOME S.R.L. - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0753079930
- SARD - NOVALIS HOME S.R.L. - administrator - 1 - 0753079930
- SARD - NOVALIS HOME S.R.L. - ambalator manual - 1 - 0753079930
- SASCIORI - PIZZERIA JESSIKA SASCIORI - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0765349974
- SEUSA - SC THEARTOFSMILE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0745005370
- SOHODOL - SC TERRABERINEX SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0753375071
- TURDAS - OPTIM MNMARKET S.R.L. - lucrator comercial - 3 - 0751631980
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - menajera - 1 - 0749484737
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 5 - 0720085887
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - manipulant marfuri - 5 - 0720085887
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 10 - 0720085887
- VINTU DE JOS - TERRA ADRI SRL - manager in servicii sociale - 1 - 0754475426
- VINTU DE JOS - TERRA ADRI SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754475426
- VINTU DE JOS - TERRA ADRI SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0754475426
- VINTU DE JOS - TERRA ADRI SRL - femeie de serviciu - 1 - 0754475426
- VINTU DE JOS - TERRA ADRI SRL - sapator manual - 1 - 0754475426
- VLADOSESTI - SOHODOL - MARMOREX STONE SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0744425890
