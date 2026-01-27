VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG

Connect with us

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administrației locale și centrale și privind măsurile de redresare economică. 

„Până la finalul acestei săptămâni vom lua o decizie cu privire la modul în care cele două proiecte de legi vor fi trecute prin Parlament. Există posibilitatea angajării răspunderii sau adoptarea prin ordonanță de urgență și vom închide acest lucru până la finalul acestei săptămâni, în așa fel încât în cel mai scurt timp posibil să putem demara procedura de promovare a acestor legi”, a spus Bolojan, pentru RFI România, citat de Agerpres.

El a menționat că proiectele sunt importante în vederea pregătirii bugetului pentru 2026, în contextul în care Guvernul își propune să reducă ținta de deficit la 6,2 - 6,3% din PIB.

„Adoptarea prin ordonanță de urgență, dacă este posibilă, face ca legislația să apară într-un timp foarte scurt, sigur, existând riscul modificării ulterioare în Parlament.

Partea de angajare a răspunderii evită, să spunem, riscul modificării ulterioare, dar este o procedură care poate să dureze două-trei săptămâni, inclusiv o posibilă contestație la Curtea Constituțională - și vedem ce se întâmplă cu legislația legată de pensiile magistraților, unde, datorită amânărilor consecutive pe care Curtea Constituțională le-a decis, riscăm, din păcate, să pierdem cele peste 200 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR. Sunt banii pe care îi avem reținuți pentru neîndeplinirea acestei măsuri de reformă a pensiilor magistraților”, a explicat Bolojan.

Premierul a evidențiat faptul că adoptarea prin ordonanță de urgență ar fi soluția „cea mai rapidă”, dar a menționat că nu a fost luată încă o decizie în acest sens.

„După ce se face o analiză pe această temă, vom adopta formula care face cea mai rapidă promulgare a celor două pachete de legi. (...)

Vor fi susținute două proiecte de legi distincte, în așa fel încât să avem și partea de reduceri de cheltuieli în administrație, dar să avem și pachetul de măsuri economice, care, după apariția acestui proiect de lege, urmează să fie pus în practică printr-o serie de hotărâri de guvern care ar urma să stabilească exact regulile și condițiile pe care companiile trebuie să le respecte pentru a beneficia de aceste formule de sprijin”, a adăugat premierul, citat de Agerpres.

  1. pilu

    marți, 27.01.2026 at 12:06

    Ce hotărâri să mai luați, când aseară nu v-ați înțeles și PSD-ul și-a impus punctul de vedere. Scoateți-i de la guvernare și în înțelegere cu AUR facți-le o dată. Da nici UDMR-ul nu-i de acord. Treabă românească 100%. O bulibășeală.

