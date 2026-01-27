Connect with us

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.

Modificări la Gmail

Publicat

acum O oră

Zeci de milioane de conturi Gmail ar putea fi vulnerabile, după ce o bază uriașă de date cu parole furate a ajuns în spațiul public. Experții în securitate cibernetică avertizează că aproximativ 48 de milioane de utilizatori Gmail se numără printre potențialele victime, în contextul în care atacurile informatice vizează tot mai des platformele cu cei mai mulți utilizatori la nivel global.

Una dintre aplicațiile utilizate zilnic de milioane de utilizatori din întreaga lume este Gmail. Acest serviciu s-a poziționat ca platforma de e-mail preferată a majorității utilizatorilor care folosesc Google ca motor de căutare pe internet.

Trebuie să fim conștienți că infractorii cibernetici nu își aleg victimele la întâmplare, ci în funcție de oportunitate, scrie El Economista.

Cu alte cuvinte, atacatorii se vor îndrepta întotdeauna către locurile în care există mai mulți utilizatori. Vor merge către mai mulți bani în circulație și mai multe posibilități de a încasa bani. În cazul Gmail există peste 2,5 miliarde de utilizatori care sunt potențiale victime.

Nu este vorba de un atac nou. Însă recent a fost detectată publicarea unei baze de date care conținea peste 149 de milioane de nume de utilizator și parole unice ale persoanelor din întreaga lume. Reprezintă un total de 96 GB de date de autentificare neprelucrate.

Printre acestea se remarcă datele de acces ale aproximativ 48 de milioane de conturi Gmail. Potrivit experților, „aceste date reprezintă o colecție de înregistrări infostealer. Sunt date de autentificare colectate de pe dispozitive personale de către malware terță parte, care au fost adăugate de-a lungul timpului”.

Cum să ne protejăm împotriva acestei amenințări:

  • Schimbați-vă parola de acces.
  • Activați verificarea în doi pași (2FA): utilizați Google Authenticator sau Passkeys.

Cum verifici dacă contul tău gmail este afectat

Închideți sesiunile active: în setările de securitate Google, verificați lista „Dispozitivele dvs.” și deconectați-vă de pe orice dispozitiv pe care nu îl recunoașteți sau pe care nu îl mai utilizați.

Verificarea de securitate Google: accesați myaccount.google.com/security-checkup. Google vă va marca cu roșu dacă detectează că parola dvs. actuală a fost filtrată într-o bază de date publică.

