Connect with us

Actualitate

Comuna Jidvei: anunț de participare la licitație publică privind vânzarea de bunuri

aunt licitatie vanzare autoturismr comuna jidvei

Publicat

acum O oră

anunt licitatie comuna jidvei vanzare autiturisme

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Ratele românilor vor crește
Economieacum 47 de minute

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
aunt licitatie vanzare autoturismr comuna jidvei
Actualitateacum O oră

Comuna Jidvei: anunț de participare la licitație publică privind vânzarea de bunuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 5 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum 19 ore

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 47 de minute

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 minute

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum O oră

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 20 de ore

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de ore

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum o zi

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 2 ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum 3 ore

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 16 ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie