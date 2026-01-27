Actualitate
Comuna Jidvei: anunț de participare la licitație publică privind vânzarea de bunuri
Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Evenimentacum 2 minute
Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Economieacum 47 de minute
Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Actualitateacum O oră
Comuna Jidvei: anunț de participare la licitație publică privind vânzarea de bunuri
Mai mult din Ultimele Știri
Evenimentacum o săptămână
VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână
FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni
FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA
Administrațieacum 5 ore
Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum 19 ore
FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE
Economieacum 47 de minute
Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Economieacum 2 ore
Locuri de muncă în Alba: 550 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE
Evenimentacum 2 minute
Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum O oră
VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ
Evenimentacum 16 ore
Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 16 ore
Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE