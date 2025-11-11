Connect with us

Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 16 minute

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 11 noiembrie. Sunt vacante 556 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – ioana.achim@apulum.com
  • ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143
  • ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143
  • ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143
  • ARTI PAN SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0745371585
  • ARTI PAN SRL – cofetar – 1 – 0745371585
  • ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
  • ASOCIATIA Non Guvernamentală MARIA BEATRICE – fiziokinetoterapeut – 1 – 0722346560
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937
  • BELMI TRADE SRL – pizzar – 1 – 0754388344
  • BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – antreprenor în economia sociala – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – dispecer – 1 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0756280714
  • BOLEA 24H TRUCK REPAIR – electrician auto – 1 – 0756280714
  • BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • DAPAO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0742659825
  • DAPAO SRL – bucatar – 1 – 0742659825
  • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330
  • DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
  • DEDEMAN SRL – sofer automacaragiu – 1 – 0234513330
  • DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – specialist marketing online – 1 – 0784834833
  • DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – agent imobiliar (broker imobiliar) – 1 – 0784834833
  • DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – secretar administrativ – 1 – 0784834833
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821
  • FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • GLOW BODY SRL – administrator – 1 – 0747085790
  • GLOW BODY SRL – receptionist – 1 – 0747085790
  • GLOW BODY SRL – cosmetician – 1 – 0747085790
  • GLOW BODY SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0747085790
  • GLOW BODY SRL – femeie de serviciu – 1 – 0747085790
  • GLOW BODY SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0747085790
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424
  • HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600
  • Compania Națională „LOTERIA ROMÂNĂ” SA – operator gestionar loto – 1 – 0372137300
  • MARISS FOOD SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – perfettotrading@yahoo.com
  • MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – 0700000000
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 4 – 0742538575
  • PANADY – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740522938
  • PANADY – brutar – 3 – 0740522938
  • PANADY – ambalator manual – 2 – 0740522938
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • REKORD SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0258815237
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – maseur – 1 – 0258820825
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala – 1 – 0258820825
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – infirmier/infirmiera – 2 – 0258820825
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0258820825
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – brancardier – 1 – 0258820825
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – asistent medical generalist – 1 – 0258820825
  • START HADA CONSTRUCT – antreprenor în economia sociala – 1 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – tehnician constructor – 1 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0729818807
  • START HADA CONSTRUCT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0729818807
  • THE SOCIAL STORIES SRL – agent de vânzari – 1 – 0751923413
  • TEX EXPERT SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0744760716
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA –  Sucursala teritorială de transport SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – barman – 1 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – ospatar (chelner) – 2 – 0755182724
  • URBAN BITES BISTRO & CAFE – femeie de serviciu – 1 – 0755182724
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855
  • ALEX COPE SRL – finisor-lacuitor lemn – 1 – 0749846855
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – agent de vânzari – 1 – 0758258487
  • CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com
  • CASA HATEGAN SRL – reprezentant comercial – 1 – casahategan@gmail.com
  • CASA HATEGAN SRL – receptioner-distribuitor – 1 – casahategan@gmail.com
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 7 – resurseumane@prebet.ro
  • ŞANDOR TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0766631366
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial-3-anca_stoica2005@yahoo.com
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • WIN START GRUP SRL-manipulant marfuri – 1 – 0725231231

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • NEOMOBITEC SRL – tâmplar universal – 1 – 0743972530
  • NEOMOBITEC SRL – tâmplar manual ajustor montator – 1 – 0743972530
  • ROAL CONCEPT EVENTS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0726446855
  • ROAL CONCEPT EVENTS SRL – coordonator conformitate – 1 – 0726446855

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233
  • SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233
  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • EXCLUSIV MOTOUNELTE SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744193194
  • OVIDAL STATION SRL – ucenic – 2 – 0742469917
  • OVIDAL STATION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întreținere și relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor clădiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • ASONY ELECTRIK SRL – director vânzari – 1 – 0745168702
  • ASONY ELECTRIK SRL – director general societate comerciala – 1 – 0745168702
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • IVET SRL – manipulant marfuri – 2 – 0744535450
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • MINIMAL CONCEPT SRL – lucrator comercial – 1 – 0745168702
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece-1-0734418187
  • Compania Naţională ROMARM S.A. Bucureşti Filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – inginer mecanic – 2 – 0258751991
  • Compania Naţională ROMARM S.A. Bucureşti Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – analist informatii de firma – 1 – 0258751991
  • Compania Naţională ROMARM S.A. Bucureşti Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – inginer mecanic – 1 – 0258751991
  • SERVPARTS IT SRL-administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL-tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL-lucrator comercial – 2 – 0767675048
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – 0730112475
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – sudor – 1 – 0730112475
  • SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – 0730112475

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – manager – 1 – 0752213519
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752213519
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – asistent manager – 1 – 0752213519
  • BISTRA – PETRUSAN INN SRL – femeie de serviciu-1-0752213519
  • CÂMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII SRL – îngrijitor batrâni la domiciliu – 1 – 0752066296
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484
  • CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484
  • COLTESTI – DE COLȚEȘTI SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0726149909
  • COLTESTI – DE COLȚEȘTI SRL – vânzator – 2 – 0726149909
  • CUT – MICRO BELLO SRL – femeie de serviciu – 2 – 0775325878
  • DEAL – DURA METAL CONSTRUCT SRL – administrator – 1 – 0747151830
  • DEAL – DURA METAL CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0747151830
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – spalatoreasa lenjerie – 2 – 0743913683
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – calcatoreasa lenjerie – 1 – 0743913683
  • DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – antreprenor în economia sociala – 1 – 0743913683
  • DRAMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – sapator manual – 2 – 0258815855
  • DRAMBAR – TOBIMAR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 10 – 0258818191
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • FATA-LAZESTI – PETRUSE NICOLAIE IOV AGROFERMA PFA – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0741013902
  • FENES – PHENIX CONTEXPERT SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0745813583
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 4 – 0372568911
  • GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – spalator vehicule – 3 – 0736663338
  • GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – antreprenor în economia sociala – 1 – 0736663338
  • IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – administrator – 1 – 0752188855
  • IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – bucatar – 1 – 0752188855
  • IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0752188855
  • IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – lucrator comercial – 1 – 0752188855
  • LANCRAM – TOPOMETER ROAD SRL – inginer geodez – 1 – enescuionela60@yahoo.com
  • LANCRAM – JUST JARDIN – antreprenor în economia sociala – 1 – 0770590034
  • LANCRAM – JUST JARDIN – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0770590034
  • LUNCA BISERICII – POGAN CLAUDIA ANNABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0751147222
  • LUPSA – KAGER CONSTRUCT SRL – lucrator comercial – 2 – gn_claudia@yahoo.com
  • MICESTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0760259525
  • MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0760259525
  • OARDA – VISFLY EXPRESS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745829530
  • OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
  • PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PETRESTI – TRANSILVANIA PRO CONS SRL – barman preparator de cafea (barista) – 1 – 0743199310
  • PETRESTI – ELIS PAVAJE SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – ioanburja@elis.ro
  • PETRESTI – ELIS PAVAJE SRL – fierar betonist – 4 – ioanburja@elis.ro
  • PIANU DE SUS – MANOILA UTIL SRL – stivuitorist – 2 – 0743085556
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946
  • PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946
  • RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – camerista hotel – 2 – 0787658246
  • RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0787658246
  • RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0787658246
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679
  • SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686
  • SALISTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370
  • SANCEL – CABINLAB SRL – tâmplar universal – 1 – 0770456777
  • SANCEL – CABINLAB SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0770456777
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
  • SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SASCIORI – AQUA TRANSALPINA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0760132880
  • SĂSCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310
  • ȘEUSA – EXCLUSIV TEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743361265
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0751086351
  • ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0752503255
  • ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – camerista hotel – 1 – 0752503255
  • ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752503255
  • ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – bucatar – 1 – 0752503255
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – fotograf – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – editor imagine – 1 – 0722256969
  • TARTARIA – MAX IMAGES SRL – agent de vânzari – 1 – 0722256969
  • TIUR – STEKOV BAU – antreprenor în economia sociala – 1 – 0761629059
  • TIUR – STEKOV BAU – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761629059
  • TIUR – STEKOV BAU – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0761629059
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – bucatar – 2 – 0745350567
  • UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0745350567
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – antreprenor în economia sociala – 1 – 0746791338
  • VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – muncitor necalificat în metalurgie – 3 – 0746791338
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – antreprenor în economia sociala – 1 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – tâmplar universal – 1 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – confectioner-asamblor articole din lemn – 2 – 0757364008
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – antreprenor în economia sociala – 1 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – tâmplar universal – 1 – 0741398377
  • VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0741398377
  • ZARIES – FRUCTAROMA SRL – uscator-deshidrator legume, fructe – 2 – 0743102441
