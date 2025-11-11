Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 11 noiembrie. Sunt vacante 556 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055

AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055

APULUM SA – mecanic utilaj – 2 – ioana.achim@apulum.com

ARMONI LAND – psiholog – 2 – 0744860143

ARMONI LAND – terapeut ocupational – 1 – 0744860143

ARMONI LAND – logoped – 1 – 0744860143

ARTI PAN SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0745371585

ARTI PAN SRL – cofetar – 1 – 0745371585

ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971

ASOCIATIA Non Guvernamentală MARIA BEATRICE – fiziokinetoterapeut – 1 – 0722346560

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – femeie de serviciu – 1 – 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – infirmier/infirmiera – 2 – 0788364937

BELMI TRADE SRL – pizzar – 1 – 0754388344

BEST CLEAN SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0741116799

BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582

BOLEA 24H TRUCK REPAIR – antreprenor în economia sociala – 1 – 0756280714

BOLEA 24H TRUCK REPAIR – mecanic auto – 1 – 0756280714

BOLEA 24H TRUCK REPAIR – dispecer – 1 – 0756280714

BOLEA 24H TRUCK REPAIR – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0756280714

BOLEA 24H TRUCK REPAIR – electrician auto – 1 – 0756280714

BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL – operator la masini de amestecare (produse chimice) – 2 – 0751863838

CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240

CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240

CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240

CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro

DAPAO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0742659825

DAPAO SRL – bucatar – 1 – 0742659825

DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0234513330

DEDEMAN SRL – agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.) – 1 – 0234513330

DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149

DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040572

DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572

DEDEMAN SRL – sofer automacaragiu – 1 – 0234513330

DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – specialist marketing online – 1 – 0784834833

DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – agent imobiliar (broker imobiliar) – 1 – 0784834833

DONPROPERTY SOLUTIONS SRL – secretar administrativ – 1 – 0784834833

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976

DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976

DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394

ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 2 – 0748105821

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642

ECOPOWER ALBA SRL – gestionar depozit – 1 – 0748105821

FAR FOUNDATION SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0263708010

FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010

GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650

GLOW BODY SRL – administrator – 1 – 0747085790

GLOW BODY SRL – receptionist – 1 – 0747085790

GLOW BODY SRL – cosmetician – 1 – 0747085790

GLOW BODY SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0747085790

GLOW BODY SRL – femeie de serviciu – 1 – 0747085790

GLOW BODY SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0747085790

GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672

HAGIU SI ALEX SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0721236424

HERMES MOBLUX – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – contabilitate.hermes@yahoo.com

IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103

IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103

IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103

INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568

INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568

KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282

KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282

LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 1 – 0731900600

Compania Națională „LOTERIA ROMÂNĂ” SA – operator gestionar loto – 1 – 0372137300

MARISS FOOD SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – perfettotrading@yahoo.com

MAXITRAILER SRL – conducator activitate de transport rutier – 1 – 0700000000

MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com

NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 4 – 0742538575

PANADY – antreprenor în economia sociala – 1 – 0740522938

PANADY – brutar – 3 – 0740522938

PANADY – ambalator manual – 2 – 0740522938

PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646

REKORD SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0258815237

SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365/404203

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – maseur – 1 – 0258820825

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala – 1 – 0258820825

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – infirmier/infirmiera – 2 – 0258820825

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0258820825

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – brancardier – 1 – 0258820825

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – asistent medical generalist – 1 – 0258820825

START HADA CONSTRUCT – antreprenor în economia sociala – 1 – 0729818807

START HADA CONSTRUCT – tehnician constructor – 1 – 0729818807

START HADA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0729818807

START HADA CONSTRUCT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0729818807

THE SOCIAL STORIES SRL – agent de vânzari – 1 – 0751923413

TEX EXPERT SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0744760716

TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – Sucursala teritorială de transport SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120

URBAN BITES BISTRO & CAFE – antreprenor în economia sociala – 1 – 0755182724

URBAN BITES BISTRO & CAFE – bucatar – 1 – 0755182724

URBAN BITES BISTRO & CAFE – barman – 1 – 0755182724

URBAN BITES BISTRO & CAFE – ospatar (chelner) – 2 – 0755182724

URBAN BITES BISTRO & CAFE – femeie de serviciu – 1 – 0755182724

URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794

WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro

YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0774015582

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ALEX COPE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0749846855

ALEX COPE SRL – finisor-lacuitor lemn – 1 – 0749846855

ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487

ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 1 – 0758258487

ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – agent de vânzari – 1 – 0758258487

CASA HATEGAN SRL – manipulant marfuri – 1 – casahategan@gmail.com

CASA HATEGAN SRL – reprezentant comercial – 1 – casahategan@gmail.com

CASA HATEGAN SRL – receptioner-distribuitor – 1 – casahategan@gmail.com

CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031

MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844

MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844

MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343

NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127

PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 7 – resurseumane@prebet.ro

ŞANDOR TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0766631366

THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial-3-anca_stoica2005@yahoo.com

THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

WIN START GRUP SRL-manipulant marfuri – 1 – 0725231231

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907

NEOMOBITEC SRL – tâmplar universal – 1 – 0743972530

NEOMOBITEC SRL – tâmplar manual ajustor montator – 1 – 0743972530

ROAL CONCEPT EVENTS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0726446855

ROAL CONCEPT EVENTS SRL – coordonator conformitate – 1 – 0726446855

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

SILINEL TURIST SRL – bucatar – 1 – 0743863233

SILINEL TURIST SRL – lucrator comercial – 1 – 0743863233

SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

EXCLUSIV MOTOUNELTE SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744193194

OVIDAL STATION SRL – ucenic – 2 – 0742469917

OVIDAL STATION SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0742469917

PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498

RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264

RIVALY C.H. SRL – lucrator comercial – 1 – 0744612264

ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292

ZAZA DURUM KEBAB SRL – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

ALPINA TEC LOGISTIC SRL – bucatar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169

ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întreținere și relaxare – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor clădiri – 1 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560

ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560

ASONY ELECTRIK SRL – director vânzari – 1 – 0745168702

ASONY ELECTRIK SRL – director general societate comerciala – 1 – 0745168702

GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879

GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879

GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564

GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564

IVET SRL – manipulant marfuri – 2 – 0744535450

KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427

KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427

KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378

KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378

LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243

MINIMAL CONCEPT SRL – lucrator comercial – 1 – 0745168702

MOLDO INTER SPEDITION SRL – marcator piese – 1 – 0734418187

MOLDO INTER SPEDITION SRL – presator metale la rece-1-0734418187

Compania Naţională ROMARM S.A. Bucureşti Filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – inginer mecanic – 2 – 0258751991

Compania Naţională ROMARM S.A. Bucureşti Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – analist informatii de firma – 1 – 0258751991

Compania Naţională ROMARM S.A. Bucureşti Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – inginer mecanic – 1 – 0258751991

SERVPARTS IT SRL-administrator societate comerciala – 1 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL-tehnician electronica – 2 – 0767675048

SERVPARTS IT SRL-lucrator comercial – 2 – 0767675048

SOLPOP DISTRIBUTION SRL – agent de vânzari – 1 – 0730112475

SOLPOP DISTRIBUTION SRL – sudor – 1 – 0730112475

SOLPOP DISTRIBUTION SRL – magaziner – 1 – 0730112475

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA – faiantar – 1 – office@bailesarateocnamures.ro

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 2 – 0756796818

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

BISTRA – PETRUSAN INN SRL – manager – 1 – 0752213519

BISTRA – PETRUSAN INN SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752213519

BISTRA – PETRUSAN INN SRL – asistent manager – 1 – 0752213519

BISTRA – PETRUSAN INN SRL – femeie de serviciu-1-0752213519

CÂMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII SRL – îngrijitor batrâni la domiciliu – 1 – 0752066296

CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484

CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – manager – 1 – 0745395484

CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0745395484

CERGAU MARE – DC ELECTRIX SRL – electrician în constructii – 1 – 0745395484

COLTESTI – DE COLȚEȘTI SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0726149909

COLTESTI – DE COLȚEȘTI SRL – vânzator – 2 – 0726149909

CUT – MICRO BELLO SRL – femeie de serviciu – 2 – 0775325878

DEAL – DURA METAL CONSTRUCT SRL – administrator – 1 – 0747151830

DEAL – DURA METAL CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0747151830

DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – spalatoreasa lenjerie – 2 – 0743913683

DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – calcatoreasa lenjerie – 1 – 0743913683

DOBRA – SPALATORIA MARI CLEANER – antreprenor în economia sociala – 1 – 0743913683

DRAMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964

DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284

DRAMBAR – MUREŞULDRÂMBAR SRL – sapator manual – 2 – 0258815855

DRAMBAR – TOBIMAR CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 10 – 0258818191

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599

DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599

FATA-LAZESTI – PETRUSE NICOLAIE IOV AGROFERMA PFA – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0741013902

FENES – PHENIX CONTEXPERT SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0745813583

GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290

GARDA DE SUS – PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 4 – 0372568911

GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – spalator vehicule – 3 – 0736663338

GEOAGIU DE SUS – AB CAR WASH – antreprenor în economia sociala – 1 – 0736663338

IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – administrator – 1 – 0752188855

IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – bucatar – 1 – 0752188855

IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0752188855

IGHIU – SOCIAL HOUSE SRL – lucrator comercial – 1 – 0752188855

LANCRAM – TOPOMETER ROAD SRL – inginer geodez – 1 – enescuionela60@yahoo.com

LANCRAM – JUST JARDIN – antreprenor în economia sociala – 1 – 0770590034

LANCRAM – JUST JARDIN – îngrijitor spatii verzi – 2 – 0770590034

LUNCA BISERICII – POGAN CLAUDIA ANNABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0751147222

LUPSA – KAGER CONSTRUCT SRL – lucrator comercial – 2 – gn_claudia@yahoo.com

MICESTI – MADPAN 70 SRL – brutar – 2 – 0741061286

MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894

MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0760259525

MODOLESTI – ÎNTREGALDE WILD TOUR SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0760259525

OARDA – VISFLY EXPRESS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745829530

OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0721367218

PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716

PETRESTI – TRANSILVANIA PRO CONS SRL – barman preparator de cafea (barista) – 1 – 0743199310

PETRESTI – ELIS PAVAJE SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – ioanburja@elis.ro

PETRESTI – ELIS PAVAJE SRL – fierar betonist – 4 – ioanburja@elis.ro

PIANU DE SUS – MANOILA UTIL SRL – stivuitorist – 2 – 0743085556

PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0756412946

PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – dispecer – 1 – 0756412946

PRESACA AMPOIULUI – CAR4U SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0756412946

RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – camerista hotel – 2 – 0787658246

RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – muncitor plantatii si amenajare zona verde – 1 – 0787658246

RAMETEA – CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0787658246

SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763744679

SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – operator intretinere corporala – 1 – 0763744679

SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – cosmetician – 1 – 0763744679

SALISTEA – BODY SCULPT CENTER SRL – secretara – 1 – 0763744679

SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0743530293

SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – agent de vânzari – 1 – 0743530293

SALISTEA – ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743530293

SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0766258090

SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – sudor – 1 – 0766258090

SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 1 – 0766258090

SALISTEA – GEO FIER SUD SRL – lacatus mecanic – 1 – 0766258090

SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0769237686

SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0769237686

SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769237686

SALISTEA – SPA JET SALISTEA SRL – reprezentant comercial – 1 – 0769237686

SALISTEA – THOMAS FASHION SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0743062370

SANCEL – CABINLAB SRL – tâmplar universal – 1 – 0770456777

SANCEL – CABINLAB SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0770456777

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044

SANTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917

ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917

SASCIORI – AQUA TRANSALPINA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0760132880

SĂSCIORI – SCAN TERRA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0741824310

ȘEUSA – EXCLUSIV TEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0743361265

STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351

STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0751086351

STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0751086351

ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – administrator pensiune turistica – 1 – 0752503255

ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – camerista hotel – 1 – 0752503255

ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – receptioner de hotel – 1 – 0752503255

ȘUGAG – ODAIA DRUMETULUI SRL – bucatar – 1 – 0752503255

TARTARIA – MAX IMAGES SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0722256969

TARTARIA – MAX IMAGES SRL – fotograf – 1 – 0722256969

TARTARIA – MAX IMAGES SRL – editor imagine – 1 – 0722256969

TARTARIA – MAX IMAGES SRL – agent de vânzari – 1 – 0722256969

TIUR – STEKOV BAU – antreprenor în economia sociala – 1 – 0761629059

TIUR – STEKOV BAU – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761629059

TIUR – STEKOV BAU – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0761629059

TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980

TURDAS – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980

UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – bucatar – 2 – 0745350567

UIOARA DE SUS – COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0745350567

VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0761982552

VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – antreprenor în economia sociala – 1 – 0746791338

VINTU DE JOS – ELECTROCOAT PRO – muncitor necalificat în metalurgie – 3 – 0746791338

VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – antreprenor în economia sociala – 1 – 0757364008

VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – tâmplar universal – 1 – 0757364008

VINTU DE JOS – MSP MOBILIER LA COMANDA – confectioner-asamblor articole din lemn – 2 – 0757364008

VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com

VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – antreprenor în economia sociala – 1 – 0741398377

VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – tâmplar universal – 1 – 0741398377

VINTU DE JOS – TIMBERGLOW – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0741398377

ZARIES – FRUCTAROMA SRL – uscator-deshidrator legume, fructe – 2 – 0743102441

