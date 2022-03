LOCURI de MUNCĂ la STAT în Alba: Se caută muncitori, îngrijitori, arhivari, șefi de birou sau economiști. Condiții de participare

Administraţia Vladimir Putin a cerut, sâmbătă seară, Uniunii Europene şi Alianţei Nord-Atlantice să nu mai furnizeze armament Ucrainei, informează agenţia de presă RIA Novosti, citată de Reuters şi de cotidianul Le Figaro.

Moscova a avertizat că există riscul ca sistemele de rachete portabile Stinger să ajungă la grupuri teroriste, ceea ce ar genera ameninţări pentru avioanele comerciale.

Pe de altă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă seara un nou mesaj video, la capătul celei de-a 10-a zi a invaziei ruse. El a lăudat curajul poporului ucrainean și le-a cerut locuitorilor din teritoriile ocupate din Donbas să se alăture rezistenței pe care ucrainenii o opun invadatorilor în mai multe orașe.

„Oamenii noștri, ucrainenii noștri nu se retrag. Nu renunță. Ei nu opresc rezistența. Ei strigă ocupanților: duceți-vă acasă! Îi alungă de pe teritoriul nostru. Le blochează drumurile. Fiecare metru al pământului nostru ucrainean, câștigat prin proteste și umilirea ocupanților, este un pas înainte spre victoria pentru întregul nostru stat. Este o șansă la viață.

De asemenea, acesta a avut o discuție și cu Elon Musk, pe care l-a invitat în Ucraina după ce se va termina războiul.

Zelenskyy invited Musk to #Ukraine after the war pic.twitter.com/t8IhfVs4O4 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Ce au precizat reprezentații ruși: „Cerem încă o dată ţărilor din Uniunea Europeană şi NATO să nu aprovizioneze regimul de la Kiev cu cele mai noi sisteme de rachete, pentru a evita riscurile imense pentru aviaţia civilă şi alte mijloace de transport, nu doar în Europa, ci peste tot”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

Uniunea Europeană şi NATO au anunţat că vor finanţa şi vor furniza armament Ucrainei, în contextul invaziei militare ruse.

În schimb, Guvernul de la Budapesta a anunţat că nu va permite transferul de armament din alte state membre ale Uniunii Europene spre Ucraina pe teritoriul Ungariei, de teama riscurilor unor atacuri ale armatei ruse.

Forțele rusești în pauză operațională

Mai mult de atât, este posibil ca forțele rusești din Ucraina să fi intrat într-o scurtă pauză pentru a pregăti reluarea operațiunilor în Kiev, Harkov, Mykolayiv și posibil în Odesa în următoarele 24-48 de ore, arată o analiză făcută de Institutul pentru Studierea Războiului, un think tank american.

Trupele rusești nu au lansat nicio ofensivă terestră majoră împotriva orașelor Kiev, Harkov sau Mykolayiv în ultimele 24 de ore.

Pe de altă parte, forțele ucrainene de lângă Harkov au dus o contraofensivă, avansând până la granița cu Rusia.

Trupele rusești au continuat să bombardeze orașul încercuit Mariupol, în timp ce forțele rusești de la est de Harkov și din nordul regiunii Luhansk par că încearcă să se conecteze.

„Trupele rusești din jurul orașului Kherson se pregătesc, cel mai probabil, să reia operațiunile ofensive împotriva Mykolayiv și în cele din urmă în Odesa, în timp ce infanteria navală rusă din Crimeea continuă să se pregătească pentru operațiuni amfibie, care cel mai probabil se vor petrece lângă Odesa”, arată institutul.

Kievul se pregătește de defensive

Între timp, la Kiev se pregătesc acțiuni defensive. De la blocaje, la unități mobile de asalt, ucrainienii pregătesc terenul pentru invazia rușilor.

Armata ucraineană susține că rușii au pierdut, de la începutul invaziei, peste 10.000 de militari, 60 de rezervoare cu combustibil, 39 de avioane, 40 de elicoptere și alte echipamente. Între pierderi se mai numără 60 de rezervoare cu combustibil, 945 de mașini blindate,

Informațiile au fost transmise sâmbătă, printr-un mesaj publicat de forțele armate ucrainene pe Facebook.

Autoritățile ucrainene mai spun că este complicată calcularea pierderilor din cauza ”ostilităților foarte intense”, dar datele ”devin tot mai precise”.

Doar în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 9 avioane și elicoptere, printre care și unul dintre cele mai performate aparate SU 34.

❗️ 9 aircraft and helicopters of enemy were shot down in 24 hours, among them one of the newest #Russian Su-34s in #Chernihiv. pic.twitter.com/xtgI8z2pcL — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

În Kharkiv, ucrainienii au anunțat că au capturat 30 de mașini de luptă de la ruși.

La Ierusalim, la Zidul Plângerii mai multe persoane cu steagul Ucrainei s-au rugat. Imaginile au devenit virale pe internet, fiind postate pe Twitter.

Dezastru umanitar la Mariupol

La Mariupol situația este foarte dificilă, orașul fiind supus „unei blocade umanitare” şi bombardamentelor intense. Potrivit acestuia, bombardamentele din ultimele zile s-au soldat cu „mii de răniţi”, iar forţele ruse împiedică sosirea alimentelor şi a medicamentelor.

„Trăim fără electricitate de cinci zile, nu avem încălzire sau reţea mobilă”, a spus primarul, Vadim Boicenko, într-un interviu difuzat sâmbătă, pe mai multe rețele sociale.

Avioanele rusești au distrus o bază alimentară, un depozit de materiale de construcție și o parcare în Okhtyrka cu lovituri localizate. O zonă rezidențială a fost atacată. Informațiile despre numărul victimelor sunt clarificate – șeful administrației militare regionale Dmytro Zhyvytskyi

Avioanele rusești au distrus o bază alimentară, un depozit de materiale de construcție și o parcare în Okhtyrka cu lovituri localizate. O zonă rezidențială a fost atacată. Informațiile despre numărul victimelor sunt clarificate – șeful administrației militare regionale Dmytro Zhyvytskyi. Sute de mii de locuitori au rămas fără aprovizionare cu gaz din cauza ostilităților din șase regiuni ale Ucrainei – Operatorul Sistemului de Transport de Gaze din Ucraina. Compania a închis 16 stații de distribuție a gazelor în regiunile Harkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kiev, Donețk și Luhansk și, din cauza pagubelor semnificative și a ostilităților active, este în prezent imposibilă restabilirea aprovizionării cu gaz către unele stații.

z din cauza ostilităților din șase regiuni ale Ucrainei – Operatorul Sistemului de Transport de Gaze din Ucraina. Compania a închis 16 stații de distribuție a gazelor în regiunile Harkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kiev, Donețk și Luhansk și, din cauza pagubelor semnificative și a ostilităților active, este în prezent imposibilă restabilirea aprovizionării cu gaz către unele stații. În urma bombardamentelor din Mykolaiv, 14 militari și 16 civili sunt răniți. Doi soldați și un civil au fost uciși – primarul Mykolaiv, Oleksandr Senkevych. El a spus că trupele Federației Ruse trăgeau în oraș din sistemele de lansare multiplă de rachete Hurricane.

Imagini dezolante din piața Novosaltivsky din Harkov, bombardată de ruși

O piață din orașul Harkov din Ucraina a fost complet distrusă de bombardamente. Cu greu se mai distinge ceva din standurile și tarabele unde locuitorii își puteau face aprovizionarea cu alimente.

Un cartier de case dintr-o zonă rezidențială din Hostomel a fost bombardată de ruși

3000 de voluntari americani vor să lupte cu rușii în Ucraina

3.000 de voluntari americani sunt pregătiți să înfrunte Rusia în Ucraina ca parte a unui batalion internațional, transmite @VoaNews.

Printre cei dispuși se numără și veterani ai operațiunilor de luptă din Irak și alte puncte fierbinți din întreaga lume.

