Loteria Română suplimentează fondurile de câștiguri pentru tragerile speciale Loto de Crăciun, din 21 decembrie

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum 7 minute

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Sunt suplimentate fondurile de câștiguri.

Suprilemtările sunt la categoria I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40, cu 25.000 de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este în joc un report de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro).

La categoria a II-a reportul este de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

