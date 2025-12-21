Numerele câștigătoare la Loto la Tragerile Speciale de Crăciun din 21 decembrie. Reporturi de milioane de lei la 6/49 și Joker

Loteria Română a organizat duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, cu suplimentări consistente ale fondului de câștiguri. La tragerile anterioare, de joi, 18 decembrie, au fost acordate peste 28.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie

Loto 6/49: 43, 5, 22, 34, 11, 42

Noroc: 1 6 5 8 2 4 6

Joker: 10, 16, 45, 27, 20 + 3

Noroc Plus: 8 0 1 0 6 8

Loto 5/40: 22, 25, 2, 15, 10, 30

Super Noroc: 0 2 9 2 4 3

Prețul variantelor simple de joc

LOTO 6/49: 9 lei

JOKER: 8 lei

LOTO 5/40: 6 lei

NOROC: 4 lei

NOROC PLUS: 3 lei

SUPER NOROC: 2 lei

Reporturi înregistrate la principalele jocuri

Loto 6/49, categoria I: peste 7,43 milioane lei (aprox. 1,46 milioane euro)

Noroc: report cumulat de peste 4,71 milioane lei (aprox. 926.100 euro)

Joker, categoria I: peste 43,54 milioane lei (aprox. 8,55 milioane euro)

Joker, categoria a II-a: peste 216.000 lei (aprox. 42.400 euro)

Noroc Plus: report cumulat de peste 66.100 lei (aprox. 12.900 euro)

Loto 5/40, categoria I: peste 1,28 milioane lei (aprox. 252.700 euro)

Super Noroc: report cumulat de peste 124.800 lei (aprox. 24.100 euro)

