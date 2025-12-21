Eveniment
Numerele câștigătoare la Loto la Tragerile Speciale de Crăciun din 21 decembrie. Reporturi de milioane de lei la 6/49 și Joker
Loteria Română a organizat duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, cu suplimentări consistente ale fondului de câștiguri. La tragerile anterioare, de joi, 18 decembrie, au fost acordate peste 28.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.
Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie
- Loto 6/49: 43, 5, 22, 34, 11, 42
- Noroc: 1 6 5 8 2 4 6
- Joker: 10, 16, 45, 27, 20 + 3
- Noroc Plus: 8 0 1 0 6 8
- Loto 5/40: 22, 25, 2, 15, 10, 30
- Super Noroc: 0 2 9 2 4 3
Prețul variantelor simple de joc
- LOTO 6/49: 9 lei
- JOKER: 8 lei
- LOTO 5/40: 6 lei
- NOROC: 4 lei
- NOROC PLUS: 3 lei
- SUPER NOROC: 2 lei
Reporturi înregistrate la principalele jocuri
- Loto 6/49, categoria I: peste 7,43 milioane lei (aprox. 1,46 milioane euro)
- Noroc: report cumulat de peste 4,71 milioane lei (aprox. 926.100 euro)
- Joker, categoria I: peste 43,54 milioane lei (aprox. 8,55 milioane euro)
- Joker, categoria a II-a: peste 216.000 lei (aprox. 42.400 euro)
- Noroc Plus: report cumulat de peste 66.100 lei (aprox. 12.900 euro)
- Loto 5/40, categoria I: peste 1,28 milioane lei (aprox. 252.700 euro)
- Super Noroc: report cumulat de peste 124.800 lei (aprox. 24.100 euro)
