Connect with us

Eveniment

Numerele câștigătoare la Loto la Tragerile Speciale de Crăciun din 21 decembrie. Reporturi de milioane de lei la 6/49 și Joker

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum O oră

Loteria Română a organizat duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun, cu suplimentări consistente ale fondului de câștiguri. La tragerile anterioare, de joi, 18 decembrie, au fost acordate peste 28.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 21 decembrie

  • Loto 6/49: 43, 5, 22, 34, 11, 42
  • Noroc: 1 6 5 8 2 4 6
  • Joker: 10, 16, 45, 27, 20 + 3
  • Noroc Plus: 8 0 1 0 6 8
  • Loto 5/40: 22, 25, 2, 15, 10, 30
  • Super Noroc: 0 2 9 2 4 3

Prețul variantelor simple de joc

  • LOTO 6/49: 9 lei
  • JOKER: 8 lei
  • LOTO 5/40: 6 lei
  • NOROC: 4 lei
  • NOROC PLUS: 3 lei
  • SUPER NOROC: 2 lei

Reporturi înregistrate la principalele jocuri

  • Loto 6/49, categoria I: peste 7,43 milioane lei (aprox. 1,46 milioane euro)
  • Noroc: report cumulat de peste 4,71 milioane lei (aprox. 926.100 euro)
  • Joker, categoria I: peste 43,54 milioane lei (aprox. 8,55 milioane euro)
  • Joker, categoria a II-a: peste 216.000 lei (aprox. 42.400 euro)
  • Noroc Plus: report cumulat de peste 66.100 lei (aprox. 12.900 euro)
  • Loto 5/40, categoria I: peste 1,28 milioane lei (aprox. 252.700 euro)
  • Super Noroc: report cumulat de peste 124.800 lei (aprox. 24.100 euro)
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 47 de minute

Romsilva: A scăzut volumul tăierilor ilegale în pădurile de stat. Care este valoarea pagubelor, în primele 9 luni ale anului
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum O oră

Numerele câștigătoare la Loto la Tragerile Speciale de Crăciun din 21 decembrie. Reporturi de milioane de lei la 6/49 și Joker
Evenimentacum 2 ore

Neplata pensiei de întreţinere, considerată violenţă economică. Acţiunea penală se va pune în mişcare din oficiu. PROIECT
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează. Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum o zi

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 2 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum o zi

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 2 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum o zi

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 20-21 decembrie: Moment cosmic de mare putere și transformare, în pragul solstițiului de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 3 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie