Connect with us

Eveniment

Lucian Mîndruță i-a dus o bursă de 1.000 de euro unei fetițe din Apuseni: ”Într-un apartament din Câmpeni se ascunde un diamant”

Publicat

acum O oră

Turul ”Bursele de 10 Digi FM” a ajuns la Câmpeni, județul Alba, acolo unde Lucian Mîndruță, cu ajutorul Asociației Banca de Bine, a cunoscut-o pe Sara Buștan, o fetiță cu o ambiție cât un munte și o inimă plină de bunătate.

Sara a primit 1.000 de euro, iar familia ei l-a primit acasă pe Lucian Mândruță, care a fost impresionat de ea.

”Sara nu e un copil. E un om mare mai mic. Am mers azi cu ea cu bursa de 1000 de euro si deja stia ca o parte din bani trebuie sa mearga la tratamentul tatălui, alții pe cărti, poate pe un laptop…

Dar nu socotelile astea m-au impresionat la ea. Ci felul clar și frumos în care vorbește și gândește.

Nu se mai extrage aur de aici. Dar să stiti că într-un apartament din Câmpeni, Alba, se ascunde un diamant. Va invit să-i vedeți strălucirea!” a transmis Lucian Mândruță.

Sara este elevă în clasa a V-a și un exemplu de seriozitate și pasiune pentru învățătură. A terminat ciclul primar cu calificativul „Foarte bine” la toate disciplinele și o listă impresionantă de rezultate la concursuri școlare.

A obținut locul I la matematică și limba română la concursul COMPER, mențiuni la „As de Alba” și „Pitagora”, și a participat la competițiile „SmartKids” și „Dezvoltare personală și științe ale naturii”, unde s-a clasat pe primul loc.

Pe lângă rezultatele școlare, Sara este și o sportivă dedicată, medaliată la campionatele naționale și internaționale de karate, unde a reprezentat cu mândrie județul Alba și școala sa.

În spatele acestor performanțe se află o familie modestă, dar plină de dragoste. Tatăl este pensionar și are probleme cardiace, iar mama, aflată momentan în căutarea unui loc de muncă, o susține necondiționat. Cu toate greutățile, părinții fac tot posibilul ca Sara să își urmeze visul.

Povestea Sarei este dovada că talentul, seriozitatea și credința în propriile puteri pot duce departe, chiar și atunci când drumul nu e ușor, au precizat cei de la DigiFM.

Foto: DigiFM

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Gogu

    vineri, 07.11.2025 at 20:51

    Felicitări

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

la multi ani de mihail si gavril, poza sora
Evenimentacum 19 minute

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Cui îi poți spune „La mulți ani”
petrecere sampanie
Actualitateacum 19 minute

MESAJE de Sfinţii Arhangheli MIHAIL și GAVRIL 2025. Felicitări și urări pentru oameni dragi. Colegi, rude, prieteni
Economieacum 48 de minute

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum o zi

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 48 de minute

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Economieacum 4 ore

O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Dobânzi mai mari pentru donatorii de sânge
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum 5 ore

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 6 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia
Evenimentacum 7 ore

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia aniversează 137 de ani de la înființare. Intrare liberă pentru vizitatori, în 9 noiembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Concediile medicale au scăzut cu aproape 30%. Câți bani s-au economisit la stat. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum o zi

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 12 ore

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Educatie