Lucian Mîndruță i-a dus o bursă de 1.000 de euro unei fetițe din Apuseni: ”Într-un apartament din Câmpeni se ascunde un diamant”

Turul ”Bursele de 10 Digi FM” a ajuns la Câmpeni, județul Alba, acolo unde Lucian Mîndruță, cu ajutorul Asociației Banca de Bine, a cunoscut-o pe Sara Buștan, o fetiță cu o ambiție cât un munte și o inimă plină de bunătate.

Sara a primit 1.000 de euro, iar familia ei l-a primit acasă pe Lucian Mândruță, care a fost impresionat de ea.

”Sara nu e un copil. E un om mare mai mic. Am mers azi cu ea cu bursa de 1000 de euro si deja stia ca o parte din bani trebuie sa mearga la tratamentul tatălui, alții pe cărti, poate pe un laptop…

Dar nu socotelile astea m-au impresionat la ea. Ci felul clar și frumos în care vorbește și gândește.

Nu se mai extrage aur de aici. Dar să stiti că într-un apartament din Câmpeni, Alba, se ascunde un diamant. Va invit să-i vedeți strălucirea!” a transmis Lucian Mândruță.

Sara este elevă în clasa a V-a și un exemplu de seriozitate și pasiune pentru învățătură. A terminat ciclul primar cu calificativul „Foarte bine” la toate disciplinele și o listă impresionantă de rezultate la concursuri școlare.

A obținut locul I la matematică și limba română la concursul COMPER, mențiuni la „As de Alba” și „Pitagora”, și a participat la competițiile „SmartKids” și „Dezvoltare personală și științe ale naturii”, unde s-a clasat pe primul loc.

Pe lângă rezultatele școlare, Sara este și o sportivă dedicată, medaliată la campionatele naționale și internaționale de karate, unde a reprezentat cu mândrie județul Alba și școala sa.

În spatele acestor performanțe se află o familie modestă, dar plină de dragoste. Tatăl este pensionar și are probleme cardiace, iar mama, aflată momentan în căutarea unui loc de muncă, o susține necondiționat. Cu toate greutățile, părinții fac tot posibilul ca Sara să își urmeze visul.

Povestea Sarei este dovada că talentul, seriozitatea și credința în propriile puteri pot duce departe, chiar și atunci când drumul nu e ușor, au precizat cei de la DigiFM.

Foto: DigiFM

