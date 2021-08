Lucrări de defrișare a vegetației din zona obiectivelor hidroenergetice de pe Valea Sebeșului. Licitația, lansată în SEAP

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară, marți, 31 august, de la ora 13.00, cu 30 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, cuantumul și numărul burselor pentru elevi în anul școlar 2021-2022, aprobarea amplasării pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice, încheierea unui unui protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, extinderea rețelei electrice pe strada Theodor Aman, achiziția de servicii profesionale de protecție a populației civile pentru montarea schelelor și a plaselor de siguranță anticădere la blocuri.



De asemenea, pe ordinea de zi sunt modificări ale unor hotărâri anterioare ale Consiliului Local, precum criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale, ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, rețeaua școlară.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Safta Costel Adrian referitoare la modificarea HCL nr. 415/2019 (privind încadrare stradă Mihail Kogălniceanu în zona D de impozitare și recalcularea valorii taxelor/impozitelor pentru clădiri și terenuri, iar sumele de bani încasate în plus să fie considerate avans taxe/impozite locale aferente 2022 – persoane fizice)

2. Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 12/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021 – 2022)

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2021 a Consiliului local (aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2020 a Consiliului local (aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă)

6. Proiect de hotărâre privind înţelegerea de cooperare între municipiul Alba Iulia, Județul Alba din România şi municipiul Cetinje din Republica Muntenegru

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic “Alexandru Domșa” din Alba Iulia pentru implementarea proiectului „Încă o șansă la educație pentru tinerii NEETS din județul Alba”

8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul ”Sănătate pentru toti 3/ Salute per Tutti 3”

9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba în cadrul proiectului ” The connection between the Charter of Fundamental Rights of the EU and the Citizenship” (ACRONIM : EURIGHTS) , finanțat în cadrul programului „Europa pentru cetățeni 2014 – 2020”

10. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba în cadrul proiectului „Craft trades and glocal approach”, finanțat în cadrul programului „Erasmus+”

11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 308/2020 a Consiliului local (aprobarea proiectului ”IRIS -INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS” depus în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 șI a sustenabiliății acestuia)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție pe str. Theodor Aman, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 256/2021 a Consiliului local (aprobarea amplasării pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public al stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Militari, nr.3, înscris în CF nr. 114426 Alba Iulia, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean și Palatul Copiilor Alba Iulia

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al documentației de urbanism fază PUD: ”Amplasare structură presostatică sezonieră pentru acoperire teren de tenis, Alba Iulia, Bastionul SF. Elisabeta – Ravelunul Sf. Capistrano. Solicitant Club Sportiv Mova prin Linca Ioan”, aprobat prin art.5 din Hotărârea nr. 361/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 259/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioare)

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 10502/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Popescu Ioan

20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului local (aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter)

21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Nucet

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri), situate în Alba Iulia

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Aleea Băișoara

24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Dumitru Stăniloaie

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil (teren), din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba

26. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil teren situat în Alba Iulia, Baza sportivă Pâclișa

27. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Stadion Micești

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru implementarea de programe de educație pentru sănătate în școli „Mâinile mici pot salva vieți”, în anul școlar 2021 – 2022

30. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii profesionale de protecție a populației civile pentru montarea schelelor și a plaselor de siguranță anticădere la condominiile din raza administrativ – teritorială a municipiului Alba Iulia, precum și completarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia