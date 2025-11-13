Connect with us

Eveniment

Luni, 17 noiembrie: Gala Studenților, ediția a IV-a. Cei mai implicați studenți, premiați la Alba Iulia

Publicat

acum 45 de secunde

Gala Studenților, ediția a IV-a, va avea loc luni, 17 noiembrie, de la ora 19:00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia. 

În cadrul Galei vor fi premiați, alături de asociațiile din care provin, studenții cei mai implicați în organizații, în comunitate sau în proiecte ale generației lor, într-un eveniment prin care se dorește recunoașterea studenților cu inițiativă din comunitatea noastră.

Gala Studenților se va încheia cu spectacolul de stand-up comedy susținut de Geo Adrian și George Dumitru.

Intrarea este liberă, atât pentru studenți cât și pentru publicul larg, în limita capacității sălii mari a Casei de Cultură a Studenților.

Evenimentul este realizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, având sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, parteneri fiind Liga Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români – filiala Alba Iulia, Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Extensia Universitară Alba Iulia, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al UAB, Erasmus Student Network Alba Iulia, Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA) Alba Iulia și Uniunea Tinerilor Basarabeni din Alba Iulia.

Gala Studenților este organizată de către Casa de Cultură a Studenților (CCS) și Primăria municipiului Alba Iulia.

