Actualitate
Lucrări de reabilitare și pietruire de drumuri neasfaltate: Strada Industriilor din Petrești
Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș efectuează în prezent lucrări de reprofilare și completare cu piatră concasată a unor drumuri neasfaltate ce aparțin de Municipiului Sebeș, de această dată strada Industriilor din Petrești.
Reabilitarea drumurilor se face de către personalul serviciului public, cu utilajele din dotare - cilindru compactor și autogreder.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.