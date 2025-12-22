Lucrări de reabilitare și pietruire de drumuri neasfaltate: Strada Industriilor din Petrești

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș efectuează în prezent lucrări de reprofilare și completare cu piatră concasată a unor drumuri neasfaltate ce aparțin de Municipiului Sebeș, de această dată strada Industriilor din Petrești.

Reabilitarea drumurilor se face de către personalul serviciului public, cu utilajele din dotare - cilindru compactor și autogreder.

