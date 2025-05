Luni, 19 mai: Spectacol cu foc în Piața Cetății Alba Carolina din Alba Iulia, în cadrul festivalului de teatru

Spectacolul ”In rhythm – the puls of fire”, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” va avea loc luni, 19 mai, de la ora 21.00.

Totuși, organizatorii anunță că desfășurarea evenimentului ține de condițiile meteo. Mai exact dacă plouă spectacolul va fi anulat.

Când Focul, energia vieții, ne cuprinde inimile și îi putem simți forța în venele noastre pulsânde, atinse de măreția Vieții – noi strălucim. Apoi ne retragem, calmi, și așteptăm în pace, în liniște măsurată, până când un nou impuls conduce la o nouă scânteie și o nouă Viață.

Acest spectacol își propune să aducă energia, bucuria și inspirația celor prezenți. Strălucire și bucurie – exact cum este Focul însuși, pentru a ne apropia de un sentiment al Vieții, care ne reamintește că nu suntem singuri și uitați pe acest pământ, ci suntem parte din Cosmos, din ritmul maiestos al Naturii.

Spectacolul IN RHYTHM: THE PULS OF FIRE este un spectacol plin de imagini vizuale cu foc, ritmuri, alegorie, combinând sensibilitatea cu dinamismul.

FIRE THEATRE este o companie teatrală independentă, cu o prezență specifică în viața teatrală și culturală a Bulgariei. De la înființarea sa, din 1993, a fost activă în zona de pantomimă, teatru non-verbal și teatru în spații deschise, în ultimii 15 ani focusând-se pe dezvoltarea a ceea ce ei au conceput și numesc Fire Drama – o formă teatrală inovativă, care constă în sinteza dintre arta antică și poetică a mimei, jocul simbolic cu focul, măști, păpuși și tehnici performative de carnaval.

