Luptătorii clubului Revolution Academy Alba Iulia au urcat în ringul de kickbox și Muay Thai, în weekend, la Sibiu. Rezultate

Luptatorii de kickbox și Muay Thai ai Clubului Revolution Academy Alba au participat în weekend-ul ce a trecut la un campionat de kickbox, MMA și Muay Thai, desfășurat la Sibiu.

Șapte sportivi ai clubului au urcat în ringurile de kickbox și Muay Thai. După mai multe lupte au reușit să obțină mai multe clasări pe podium. Este vorba despre trei luptători de kickbox și patru la Muay Thai.

Kickboxing:

Cătălin Chețan – Locul 1

Eduard Cetean – Locul 1

Kevin Orac – Locul 1

Muay Thai (meciuri piramidale):

Tudor Popa – Locul 2 (-85 kg)

Silviu Andrei Nicolae – Locul 3 (85 kg)

Dan Mulic – Locul 3 (75 kg)

Brandon Murphy – Locul 2 (-85 kg)

”A fost o competiție puternică. Am participat pe două categorii de luptă, una de kickbox cu trei sportivi ai clubului, dar și la Muay Thai, cu patru luptători parte din ei la primele competiții. Am reușit să obținem câteva medalii, dar am și avut de învățat multe din această competiție. Ne întoarcem în sala de lupte pentru antrenamente și vizăm următoarele competiții naționale, dar și internționale”, a declarat Alin Moldovan, antrenorul clubului.

